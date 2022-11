Lyt til artiklen

Cristiano Ronaldo er lige nu til VM med Portugal, men han har ingen klub at vende hjem til efter bruddet med Manchester United.

Det er dog ikke fordi, Ronaldo ikke har klubtilbud at forholde sig til.

I hvert fald skriver CBS Sport, at portugiseren er blevet tilbudt – og hold nu fast – 225 millioner dollar for at skrive under på en kontrakt med klubben Al Nassr i Saudi-Arabien.

Det svarer til godt og vel 1,6 milliarder kroner.

Ifølge mediet er kontrakten skruet sådan sammen, at den gælder i tre år og vil indbringe Cristiano Ronaldo en årsløn på 75 millioner dollar.

I danske kroner det over en 500 millioner om året. En dagsløn på 1,3 millioner kroner.

Cristiano Ronaldo er fri på fodboldmarkedet, efter han og Manchester United blev enige om at ophæve hans kontrakt for ganske nylig.

Det skete efter et meget omtalt interview Piers Morgan og The Sun, hvor 37-årige Ronaldo langede ud efter klubben og særligt træner, Erik ten Hag, i hårde vendinger.

Det fik hele verdenspressen til at holde et vågent øje med ham og klubben, og det hele endte altså i en skilsmisse.

»Jeg elsker Manchester United, og jeg elsker fansene. Det vil aldrig ændre sig. Nu føles som det rette tidspunkt at søge efter en ny udfordring,« sagde Cristiano Ronaldo.

Hovedpersonen selv har ikke meldt noget ud om en ny klub, men han har bebudet, at han planlægger at spille, til han er 40 år.