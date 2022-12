Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kløften i det belgiske omklædningsrum virker lige nu afgrundsdyb.

For konflikterne og intrigerne på det belgiske mandskab, der blev ramt af et chok-exit allerede i VMs første runde, ser ud til at have smadret slutrunden godt og grundigt for det stjernespækkede hold.

Faktisk er uenighederne så store, at fem af holdets spillere har valgt at booke fem separate flybilletter hjem fra Qatar, så de kan komme hjem inden deres holdkammerater.

Det skriver Het Laatste Nieuws ifølge Sport Bible og RMC Sport.

Træner Roberto Martinez forsøger at få Kevin De Bruyne (th.) og Toby Alderweireld til at falde til ro. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Træner Roberto Martinez forsøger at få Kevin De Bruyne (th.) og Toby Alderweireld til at falde til ro. Foto: KAI PFAFFENBACH

De fem spillere er Thomas Meunier fra Dortmund, Atlético Madrids Axel Witsel, Lois Openda fra Lens samt Rennes-spillerne Arthur Theate og Jeremy Doku, som altså landede i Bruxelles inden alle deres holdkammerater.

Meldingen kommer i kølvandet på et mareridts-VM for Belgien, der utvivlsomt vil blive husket for katastrofekursen uden for banen og et hold, der virker sprængt i tusind stykker.

På banen var præstationerne langtfra, hvad man kunne forvente, og de store uenigheder kom offentligt til skue flere gange – herunder mellem stjernen Kevin De Bruyne og Jan Vertonghen efter nederlaget til Marokko.

Blandt andet har stemningen været iskold mellem de to, efter førstnævnte udtalte til The Guardian, at Belgien var »for gamle« til at vinde slutrunden. Den udmelding blev modtaget som en stikpille i forsvaret, der består af 35-årige Jan Vertonghen og den to år yngre Toby Alderweireld.

Under slutrunde erkendte landstræner Roberto Martinez da også, at der var spændinger internt i truppen. Og efter det stod klart, at den belgiske VM-fadæse var fuldendt, valgte Martinez at stoppe som landstræner efter seks år i spidsen for Belgien.

Belgien endte som nummer tre i sin VM-gruppe efter Marokko og Kroatien, men foran Canada. Roberto Martinez' tropper slog sidstnævnte, men tabte til Marokko og spillede uafgjort mod Kroatien.