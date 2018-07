Det er ikke kun danske Kasper Schmeichel, der med et flot VM har spillet sig i varmen et større klubskifte.

Det har svenske Robin Olsen også. Fine præstationer fra FCK-keeperen på det svenske VM-hold har indtil videre resulteret i bare to mål imod svenskerne i deres foreløbigt fire VM-kampe, og Robin Olsen er en stor del af, at Sverige kan se frem til en kvartfinalekamp mod England.

Præstationerne er ikke gået ubemærket hen i udlandet, og Robin Olsen kan meget vel se frem til et snarligt klubskifte. Men de færreste havde nok regnet med, at det på rygtebasis er selveste FC Barcelona, der skulle være interesserede.

Det skriver spanske Sport ifølge svenske Expressen. Barcelona overvejer at sælge hollandske Jasper Cillessen, og her skulle Robin Olsen passe ind på den profil, Barcelona søger i en reservekeeper til tyske Marc-Andre Ter Stegen.

The Guardian har tidligere skrevet, at Robil Olsen kunne være interessant for Liverpool.

FC København sikrede sig i vinter Jesse Joronen fra AC Horsens, der skal kæmpe med om pladsen som førstekeeper.