Det voldsomme indbrud i Raheem Sterlings hjem har stjålet (næsten) alle overskrifterne den forgangne uge omkring den engelske VM-lejr.

Men det viser sig, at landsholdet anført af Gareth Southgate også har været udsat for uro på de indre linjer.

I hvert fald hvis man skal tro på Daily Star.

Mediet melder nemlig, at en særlig anspændt episode, som involverer forsvarsspilleren Ben White, står bag sidstnævntes hjemtur. Det blev ellers meldt ud, at han rejste hjem af 'personlige årsager.'

Ben White er rejst hjem fra VM. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Ben White er rejst hjem fra VM. Foto: PAUL ELLIS

Lad os spole tiden cirka ti dage tilbage.

Her forlod Arsenal-spilleren Ben White det engelske landshold ved VM i Qatar uden overhovedet at have været i aktion. I de to første kampe blev Harry Maguire og John Stones foretrukket, men i den sidste – mod Wales – måtte White sidde over grundet sygdom.

Kort efter blev det meldt ud, at han fløj tilbage til London. Det gjorde han forud for Englands ottendedelsfinale mod Senegal. En kamp, der blev spillet i søndags og endte med en engelsk 3-0-sejr.

Men ifølge Daily Star er det splittelse i den engelske trup i form af en konflikt med assistenttræner Steve Holland, der står bag Whites tidlige hjemrejse.

De to skulle angiveligt være røget i karambolage foran resten af holdet, og Ben White skulle have været dybt utilfreds, da han rejste hjem.

Optrinet skete inden Englands gruppekamp mod USA, hvor Holland blandt andet langtfra var imponeret over Ben Whites kendskab til de amerikanske modstandere, og de to mænd skulle have skændtes højlydt.

Mediet skriver også, at White skulle have haft svært ved at finde sig til rette i den engelske trup. Det blev dog først efter gruppekampene, at han rejste hjem. Efter gensidig aftale, forlyder det.

Det var Ben Whites første VM-slutrunde.

