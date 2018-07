Da Frankrig fredag spillede sig i VM-semifinalen, var det ikke kun sejren og et målmandsdrop, der stjal opmærksomheden.

For det franske mandskabs store stjerne, Kylian Mbappé, kom også i centrum. Og ikke på den gode måde. I anden halvleg røg Kylian Mbappé i græsset efter en lille nærkamp, men tv-billederne viste, at det på ingen måde så ud til at være så alvorligt, som den offensive stjerne gav udtryk for.

Den situation har nu fået mange til tasterne, for mange mener, at Mbappé filmede, på samme måde som Neymar gjorde det mod Mexico.

'Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor Mbappé har lært det,' lyder det lettere sarkastisk fra den tidligere fodboldspiller Gary Lineker med henvisning til, at Neymar og Mbappé jo begge spiller i PSG.

Deary me, can’t imagine where Mbappe learnt that. — Gary Lineker (@GaryLineker) 6. juli 2018

I kampen mod Mexico røg brasilianske Neymar en tur i græsset og rullede efterfølgende rundt adskillige gange i så høj grad, at det medførte massiv kritik fra både eksperter og Mexicos træner.

Under Frankrigs kamp fredag var det da også til stor frustration for spillerne fra Uruguay, at Mbappé blev liggende længe.

UruguaysDiego Godin konfronterer Mbappé efter situationen, men franskmanden rejste sig ikke med det samme.

Og det har fået mange på de sociale medier til at stikke til den unge franskmand. Her er blot et udpluk af de mange kommentarer på Twitter:

'Mbappé: Lær mig hvordan man gør. Neymar: Bare rul rundt på jorden indtil nogen bemærker dig'

'Ref. Mbappe’s teaterforestilling: Der måtte VAR godt kunne hjælpe dommeren til at uddele et rødt kort hvis man spørger mig (det gør FIFA aldrig) Synes ‘den slags’ er meget mere ødelæggende for spillet end feks en strakt to fodstakling'

'Synd at Mbappé har Neymar-tendenser'

'Mbappé: Hvordan laver du rulletingen? Neymar: Lad mig vise dig det. Mbappé: Det er nemt, brormand.'

'ØV! Der mistede jeg lige min begejstring for det franske talent Mbappe! Der var godt nok for meget Neymar-teater over det fald.'

'Mbappé: Hvordan får du så mange frispark? Neymar: Bare rul rundt til de ser dig.'

'Skal Mbappé på samme skuespillerskole som Neymar nu?'

'Så, når Mbappé ikke får plads til at løbe/score mål, laver han en Neymar. Godt at vide, men forhåbentlig sker det ikke igen.'

'Sådan noget, som det Mbappé gør, det burde koste en badebillet og en tur hjem til Paris. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, vi skal se på det pis.'



Efter kampen mod Mexico var blandt andet Peter Schmeichel ude med en massiv kritik af Neymar.

»Neymar lignede en, der skulle dø. Jeg troede, han ville blive lagt på en båre, smidt ind i en ambulance, og så ville vi aldrig se ham igen. Jeg vil gerne sende en stærk appel til FIFA. Det her er ikke noget, vi gider se på i fodbolden. Vi har VAR, og vi skal af med det her skuespil,« sagde den tidligere landsholdsmålmand til Russia Today.

Neymar har fået massiv kritik efter kampen mod Mexico.

Han kaldte Neymars opførsel for en skændsel, men hovedpersonen selv gav ikke meget for kritikken generelt.

»Jeg tror mere, det er et forsøg på at underminere mig mere end noget andet. Jeg går ikke så meget op i kritikken, heller ikke rosen, for det kan have indflydelse på en spillers attitude,« sagde Neymar blandt andet.