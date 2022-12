Lyt til artiklen

Et chokerende mønster med optøjer, brændende biler og kampe mod politiet har i den seneste tid vist sig i flere europæiske byer i kølvandet på noget, der ellers burde sprede glæde og sammenhold.

I flere byer i Europa har ballademagere nemlig skabt store problemer og er gået amok i gaderne i forbindelse med Marokkos VM-kampe, der resultatmæssigt ellers indtil videre er gået over al forventning.

Værst har optøjerne været i Belgiens hovedstad Bruxelles, hvor omkring 200.000 indbyggere har marokkansk baggrund.

Her måtte politiet efter den sidste gruppekamp, hvor Marokko slog netop Belgien, gå ind med tåregas og vandkanoner for at få styr på gemytterne, og efter ottendedelsfinalen mod Spanien var der igen drama i de belgiske gader med flere anholdte.

Det er gået vildt for sig i Bruxelles i forbindelse med Marokkos VM-kampe. Her efter Belgien-kampen 27. november. Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Det er gået vildt for sig i Bruxelles i forbindelse med Marokkos VM-kampe. Her efter Belgien-kampen 27. november. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Ifølge den belgiske journalist Julien Thomas fra avisen Le Soir er det en gruppe utilpassede unge, der står bag balladen i forbindelse med fejringerne af det marokkanske landshold.

»Det har været omkring 200 unge mennesker mellem 14 og 20 år, der har skabt problemerne,« siger han til B.T. og fortæller, at politiet ellers var forberedt på, at der til kampen mellem Belgien og Marokko kunne komme temperamenter i kog.

»Det var jo en symbolsk kamp, hvor der måske var lidt flere identitetsproblemer end ved de andre kampe, så spændingerne var højere.«

Politiet måtte bruge vandkanoner for at få styr på gemytterne i Bruxelles den 27. november. Foto: YVES HERMAN Vis mere Politiet måtte bruge vandkanoner for at få styr på gemytterne i Bruxelles den 27. november. Foto: YVES HERMAN

Ifølge Le Soir-journalisten Julien Thomas er det en gruppe på omkring 200 unge, der har stået for balladen. Det er en brøkdel af de fremmødte, mener han. Foto: STEPHANIE LECOCQ Vis mere Ifølge Le Soir-journalisten Julien Thomas er det en gruppe på omkring 200 unge, der har stået for balladen. Det er en brøkdel af de fremmødte, mener han. Foto: STEPHANIE LECOCQ

»Og så var politiet ikke godt nok forberedt. Alle var lidt overrasket, og det var politiet også, selv om de vidste, der kunne ske noget.«

Den belgiske journalist understreger dog, at uromagerne udgør en brøkdel af de, der har været på gaden for at fejre Marokkos sejre.

»Det er en lille gruppe, der udnytter den store forsamling til at skabe ballade. Så selvfølgelig er det et stort problem, men vi må ikke glemme, at langt størstedelen forsøger at fejre det hele fredfyldt.«

Og velviljen til fred har vist sig flere gange.

For grupper af frivillige har været på gaden, når de marokkanske sejre er blevet fejret, og de har forsøgt at gå mellem uromagerne og politiet for at forhindre sammenstød.

»Frivillige marokkanere har været til stede og prøvet at forhindre urolighederne ved flere kampe.«

»De stiller sig arm i arm mellem de unge folk og politiet - og de er faktisk virkelig nyttige. Det hjalp mod både Spanien og mod Canada, så jeg med egne øjne 100-200 unge forsøge at komme i kamp med politiet. Men de frivillige stoppede det.«

En gruppe frivillige har flere gange dannet menneskelige kæder for at forhindre sammenstød mellem de unge uromagere og politiet. Foto: JAMES ARTHUR GEKIERE Vis mere En gruppe frivillige har flere gange dannet menneskelige kæder for at forhindre sammenstød mellem de unge uromagere og politiet. Foto: JAMES ARTHUR GEKIERE

Scenerne af personer med marokkansk baggrund, der fejrer det nordafrikanske lands VM-succes har turneret på massevis af videoer på sociale medier.

Og også i Danmark har det marokkanske landsholds store succes skabt genklang.

Blandt andet i København, hvor Hannan El Barrani er en af flere initiativtagere til et storskærmsarrangement i Hafnia Hallen, hvor omkring 300 danskere med marokkansk baggrund forventes at være samlet lørdag, når det går løs mod Portugal.

»Flere og flere er kommet til under VM, og nu ser vi det i et stort fællesskab med en virkelig fed stemning. Det er en fantastisk følelse at kunne se vores hold sammen, og interessen er virkelig vokset under VM,« siger hun til B.T. og fortæller, hvorfor stemningen er helt særlig, når Marokko spiller:

»Det er jo en relation til vores rødder, som vi kan dyrke. Vi har en fællesnævner, og vi kan spejle os i landsholdet, hvor der er mange, som kommer fra Europa og er født og opvokset her. De lader troen og drømmen om store mål leve videre i os. Det er fantastisk at se det sammen her.«

Og fejringerne i Hafnia Hallen går noget mere roligt for sig end tilfældet har været i eksempelvis Bruxelles.

»Det er ærgerligt at se de scener i Belgien og andre steder. Men vi glæder os bare over, at vi her kan fejre det sammen uden nogen former for ballade - og så er der jo også mange ude i verden, som fejrer det i et fredeligt fællesskab.«

