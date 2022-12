Lyt til artiklen

Fem scoringer i træk for sin tyske klub Mainz var ikke nok for danske Marcus Ingvartsen.

Den danske angriber blev udeladt af landstræner Kasper Hjulmands VM-trup og måtte dermed sande, at drømmen var bristet.

Og der er ingen tvivl om, at fravalget gjorde ondt på 26-årige Ingvartsen.

»Jeg var meget skuffet. Jeg kendte selvfølgelig til min situation på landsholdet, hvor jeg har ikke spillet mange kampe. Oven i det har jeg også været skadet. Men jeg var i god form efter skaden og scorede en del mål,« siger Marcus Ingvartsen til t-online.

Trods god målform kom Ingvartsen ikke med Danmark til VM. Foto: Torsten Silz Vis mere Trods god målform kom Ingvartsen ikke med Danmark til VM. Foto: Torsten Silz

Om Hjulmand har fortrudt, at han ikke tog den målfarlige Mainz-spiller med, er ikke til at sige, men en ting er sikkert: Det danske landshold manglede tydeligvis en målscorer.

Kun et sølle mål bankede Danmark i kassen i hele slutrunden, som yderst skuffende sluttede efter gruppespillet. Og målet kom vel at mærke fra forsvarsspilleren Andreas Christensen.

Danskerne måtte altså rejse tidligt hjem fra den omdiskuterede slutrunde i Qatar, hvor det er meget andet end fodbold, der har tiltrukket opmærksomhed.

Blandt andet producerede Hummel en sort tredjetrøje til landsholdet, som skulle markere de mange migrantarbejdere, som har mistet livet under forberedelserne til slutrunden.

Ingvartsen var skuffet over ikke at blive udtaget til VM-truppen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ingvartsen var skuffet over ikke at blive udtaget til VM-truppen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derudover ønskede flere lande – heriblandt Danmark – at bære 'One Love'-anførerbindet, som skulle markere retten til homoseksualitet.

Ingen af de to ting kom som bekendt til at ske, men alligevel roser Marcus Ingvartsen de danske initiativ.

»Det er vigtigt, at presset kommer udefra. Dette VM er med god grund blevet politiseret, og det er vigtigt, at især vestlige lande lægger pres på for at forbedre menneskerettighederne. Det tror jeg ikke, nogen kan argumentere imod,« siger han og fortsætter:

»Men det er også vigtigt for spillerne at adskille sport og politik. Jeg synes, Danmark løste det rigtig godt. På den ene side er det vigtigt at bruge den indflydelse, man har som spiller, men på den anden side er det et VM, og i sidste ende skal spillerne være i stand til at fokusere på fodbold.«