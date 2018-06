William Kvists VM ser ud til at være overstået allerede inden det for alvor er gået i gang.

Midtbanespilleren, der har været en nøglespiller i Åge Hareides system, har efter alt at dømme brækket ribbenet. Derfor slutter hans VM allerede nu.

»Vi tror, han har brækket ribbenet. Hvis det er sådan, er Kvist ude af VM. Vi kan ikke hente en anden spiller ind. Det kunne vi kun, hvis han var blevet skadet 24 timer før første kamp,« siger landstræner Åge Hareide.

William Kvist i smerter, efter han blev ramt af et knæ i ribbenen. Hans VM synes nu slut. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist i smerter, efter han blev ramt af et knæ i ribbenen. Hans VM synes nu slut. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

William Kvist blevet skadet allerede efter 35 minutter, da han blev ramt af et knæ i ribbenene fra Perus Jefferson Farfan. FCK-spilleren blev herefter båret fra banen og erstattet af Lasse Schöne. Er han - som alt tyder på - ude af VM, kan opgøret mod Peru meget vel vise sig at være den sidste landskamp for 33-årige Kvist, der tidligere har indikeret, at VM formentlig bliver hans sidste tur med landsholdet.

William Kvist blev skadet, men han havde alligevel overskud til at hilse på de danske fans. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist blev skadet, men han havde alligevel overskud til at hilse på de danske fans. Foto: Liselotte Sabroe

Ud over William Kvist gik også Andreas Christensen ud af sejren over Peru med en skade. Her forklarer Åge Hareide, at der blot er tale om en krampe, som formentlig ikke bliver et forstyrrende element i optakten til opgøret mod Australien om knap fem døgn.