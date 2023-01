Lyt til artiklen

Det er nærmest umuligt at tale om det danske landshold uden at tale om Mikkel Hansen.

En af de helt store stjerner, der har leveret på den store håndbold-scene i mange år.

Og årets VM er ikke nogen undtagelse, mener Mads Mensah.

»Jeg synes, han har spillet fantastisk. Han har været ekstremt effektiv og god til at styre Pytlick og Gidsel og få sat tingene i system og orden.«

Samspillet med de to tror Mads Mensah også er noget, der gavner Mikkel Hansen. Af flere årsager.

»Jeg tror også, han har nydt godt af at have to så dygtige og hurtige folk på siderne. Det, tror jeg, passer bedre til den spillestil, han selvfølgelig også har i takt med, han er blevet ældre,« siger han.

Inden slutrunden var der kritik af Mikkel Hansen fra flere kanter efter skiftet til Aalborg Håndbold.

Den gik på hans indsats i kampene, men den kritik er blevet gjort til skamme, hvis du spørger holdkammeraten.

Mikkel Hansen og Mads Mensah Larsen ved OL i Tokyo i 2021.

»Der er i hvert fald noget, der tyder på, det i hvert fald ikke kun er hans skyld, hvis tingene ikke lige har kørt oppe i Aalborg, for han har spillet en fantastisk turnering. Det var jeg nu heller ikke så meget i tvivl om, han nok skulle levere,« siger Mads Mensah.

På nogle punkter mener han heller ikke, kritikken er helt fair, og kravene til den danske stjerne er måske nogle gange urealistiske.

For det er vigtigt at huske på, at Mikkel Hansen – naturligt nok – ikke er den samme som for eksempelvis 10 år.

»Det har nok også været, tror jeg, en smule overdrevet, den kritik der har været. Jeg tror nogle gange, folk har en skæv forventning til, hvad Mikkel skal komme med,« siger Mads Mensah og fortsætter:

»Mikkel er ikke 25 mere, og vi kan ikke forvente, han laver ti mål på egen hånd, som vi har været vant til. Det er klart, når du har haft det niveau, Mikkel har haft i al den tid, folk kan huske, er forventningerne også nogle gange urimeligt høje,« siger Mads Mensah.

Han og Mikkel Hansen skal søndag for tredje gang i træk spille om VM-guldet, og de har mulighed for at skrive historie med landsholdet, der kan blive det første til at løfte VM-trofæet for tredje gang på stribe.