Han startede skidt, men det sluttede så smukt.

Sådan kan Yussuf Poulsens indsats i Danmarks første VM-kamp beskrives.

»Jeg startede som skurk og ender som helt. Sådan er fodbold, det er fedt. Det er derfor, vi spiller,« siger en glad Yussuf Poulsen til TV 2 Sport, efter det stod klart, at han kunne kalde sig aftenens matchvinder.

For med målet til 1-0 i anden halvleg sørgede han for, at Danmark pointmæssigt fik en perfekt start på slutrunden.

Kampen startede dog langt fra perfekt for Yussuf Poulsen, der i første halvlegs døende minutter begik et straffespark. Gudskelov for ham og Danmark misbrugte Christian Cuevo den store mulighed på det skammeligste ved at sende kuglen langt over mål.

Og efterfølgende var det i den grad op ad bakke i flere perioder for Åge Hareides mandskab, der kunne prise sig lykkelige for, at Kasper Schmeichel stod en brandkamp mellem stængerne.

Yussuf Poulsen og resten af Danmark kunne knytte næverne i ren jubel efter kampen mod Peru. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Yussuf Poulsen og resten af Danmark kunne knytte næverne i ren jubel efter kampen mod Peru. Foto: Liselotte Sabroe

For Peru havde flere store chancer, og hvis ikke det var Schmeichel, der stod i vejen, så var det Peru-spillernes egen uskarphed, der var skyld i, at bolden ikke gik i mål.

I lange perioder var det hektisk set med danske briller, og det var også sådan, spillerne oplevede det i kampens hede.

»Det var det også på banen. Vi gav alt, hvad vi havde, vi reddede bolden på stregen og kastede os ned i tacklinger foran mål. Det skal nogen gange til, når det er en kamp, hvor spillet ikke altid kører, at vi kan, det er også fedt, for vi har vist, vi kan spille bedre end i dag. Det var ikke vores mest optimale kamp, men man kan ikke sætte en finger på vores indsats, og den vilje vi leverer på banen i dag,« siger Yussuf Poulsen til TV 2 Sport.

Næste kamp for Åge Hareides tropper er mod Australien torsdag og efterfølgende venter Frankrig den 26. juni. Netop de to lande mødtes lørdag eftermiddag, og her vandt franskmændene med 2-1.