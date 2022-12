Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lukas Kilsgaard fra København befinder sig i øjeblikket i Argentina, hvor han har overværet den argentinske guldfejring – en oplevelse, han aldrig nogensinde kommer til at se, føle og mærke igen.

Det fortæller han til B.T. fra en café i Buenos Aires.

»De sidste dage har været vanvittige. Med kampen i søndags har byen mere eller mindre været på den anden ende. Spændingen, presset, intensiteten. Det har været elektrisk og bare vanvittigt.«

Lukas er i øjeblikket på ferie rundt i Sydamerika.

Busser, varebiler og andre køretøjer kunne hverken køre eller stå i fred. Vis mere Busser, varebiler og andre køretøjer kunne hverken køre eller stå i fred.

Faktisk var det slet ikke planen, at han her i juledagene skulle være i Argentina. Men da han så, at VM-finalen blev med deltagelse af Argentina, lagde han sine planer om. Det var simpelthen en for stor mulighed at spilde, siger han.

Selv så han finalen i centrum af byen. Omringet af 100.000 euforiske fodboldfans.

»Man kunne ikke være i sit eget hoved. Da vi kom tættere på afslutningen, kunne folk ikke rigtig forstå, hvad der skete. Og så blev det ikke bedre, da Frankrig scorede til 2-2, ha ha.«

»Folk stod med følelsen af, at vi havde vundet. Og pludselig, at vi havde tabt. Så ender vi med at vinde, og så gik folk amok. Folk græd, kastede sig på gulvet, råbte, skreg, krammede. Det var en udladning af alle følelser.«

Op mod fem millioner mennesker var i gadebilledet tirsdag i hovedstaden Buenos Aires. Vis mere Op mod fem millioner mennesker var i gadebilledet tirsdag i hovedstaden Buenos Aires.

Og så kom gadefesterne, som hele verden efterhånden har set.

Lukas har da også svært ved at gengive det:

»Det var fuldstændig kaos. Forestil dig Distortion (gadefest i København, red.) sammen med gadefesterne fra EM-festen sidste sommer – og smid så 20 procent oveni. Folk kravlede i lygtepæle og på busser. Det var en kulmination. Hernede er fodbold en religion, og det var, som om alle bare skulle være en del af det.«

»Og det er bare blevet ved.«

Billedet taler for sig selv. Vis mere Billedet taler for sig selv.

Særlig tirsdag, hvor nationen erklærede helligdag, stak det helt af, forklarer Lukas efter en 'hviledag' mandag.

»Dér skulle folk lige komme sig lidt, men tirsdag var fem millioner på gaden. Motorveje lukkede, folk missede deres fly, metro, busser og butikker lukkede. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var rent kaos – men med en god stemning.«

Flere internationale medier har beskrevet lignende kaosmeldinger fra Buenos Aires.

Et dødsfald, otte sårede betjente og mindst 14 anholdelser, samtidig med at de argentinske spillere ikke kunne fortsætte deres fejring i bus af sikkerhedsmæssige årsager. I stedet blev de fragtet i helikopter, hvorfor folk kunne vinke mod luften.

Det centrale Buenos Aires var stoppet til med mennesker. Vis mere Det centrale Buenos Aires var stoppet til med mennesker.

Voldelige optrin var dog ikke noget, Lukas så til.

»Jeg har ikke set et voldeligt optrin eller et slagsmål. Folk har været glade og euforiske.«

»Men jo, folk har kravlet i lygtepæle og hoppet ned i busser fra broer, og det har ikke været sikkerhedsmæssigt forsvarligt.«

Ikke desto mindre står en mindeværdig oplevelse tilbage for den 27-årige københavner, der først vender hjem til Danmark i februar.