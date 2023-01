Lyt til artiklen

Han havde på ingen måde set den komme.

Selvfølgelig har Lukas Jørgensen drømt om en dag at komme på håndboldlandsholdet, men han havde slet ikke turdet håbe på, det ville blive til årets VM.

»At den kom nu, blev jeg overrasket over,« fortæller han til B.T. og uddyber, at det jo normalt er kutyme lige at være med til et par samlinger i løbet af året, inden det hedder slutrunde.

Men sådan gik det ikke for GOG-spilleren, der blev meget overrasket den dag, han fik meldingen fra landstræneren, som lige havde allieret sig med Simon Pytlick, da den gode nyhed skulle overbringes.

»Jeg sad hjemme i lejligheden og passede mig selv i sofaen. Så får jeg en sms fra min gode holdkammerat Pytlick, som også er med, om jeg lige hurtigt kan sende mit telefonnummer. Det kan jeg sagtens, det tænker jeg ikke over,« siger Lukas Jørgensen, der dog hurtigt tilføjer, at tankerne alligevel begyndte at køre:

»Så tænkte jeg: 'Hvorfor skulle jeg sende det? Han har det jo'. Så sender han en blinkesmiley. Hele hjernen snurrer rundt: 'Er det virkelig, fordi han skal sende det videre til Nikolaj?' Jeg ved godt, Nikolaj ringer til folk, når han udtager dem. Jeg når et splitsekund ikke at vide, hvad jeg skal tænke, og heldigvis ringer Nikolaj kort tid efter, for jeg havde nok ikke kunnet gå og vente i spænding så længe,« griner han.

Landstræneren havde som bekendt godt nyt, for han havde i den grad bemærket det stærke efterår, Lukas Jørgensen har leveret i klubben. Både offensivt og defensivt, og derfor kom han med i årets VM-trup, forklarer han.



Og holdkammeraten Simon Pytlick vidste da også, hvad der foregik.

»Det er sjovt, fordi han lavede lidt sjov med mig og skrev: 'Nå men, fandt du ud af det?'. Han havde jo nok regnet ud, at fordi jeg ikke skrev med det samme, var det nok, fordi Nikolaj allerede havde ringet. For hvis jeg ikke havde hørt noget, havde jeg nok svaret rimelig hurtigt. Nu havde jeg lige travlt med at snakke med ham og bagefter lave en lille sejrsdans hjemme i lejligheden,« siger GOG-spilleren med et smil.

Lukas Jørgensen fortæller, at det for ham i første omgang handler om at komme ind i truppen og blive vant til nye spilsystemer og de mekanismer, der er på landsholdet.

Men han forventer også at få en rolle – på den ene eller den anden måde.

»Jeg skal bidrage, det er ikke planen, jeg er med for kun at kigge på, men selvfølgelig er det sammen med to andre dygtige stregspillere. Det bliver i mindre opgaver, mindre spilletid ad gangen, og så skal jeg prøve at gribe chancen, når jeg får den. Der er aldrig noget givet helt på forhånd med, hvordan det hele skal fordeles,« siger han.

Slutrunden bliver afviklet fra 11. til 29. januar i Sverige og Polen. Danmark møder Belgien, Bahrain og Tunesien i den indledende pulje, hvor første danske kamp spilles 13. januar klokken 20.30.