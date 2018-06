Pak bare klaphatten væk.

Skal man tro Jose Mourinho bliver der ikke meget at juble over for de danske fans ved det kommende VM i fodbold. Øverst i artiklen kan du se de danske landsholdsspillere gætte VM-nationer

Manchester United-manageren er hyret som VM-ekspert af det russiske tv-station RT - hvor også Peter Schmeichel er ansat og har fået kritik for en opsigtsvækkende udtalelse - og her er han blevet bedt om at give sit bud på, hvordan alle indledende grupper ender.

Og her falder Danmarks placering i øjnene i Gruppe C.

Portugiseren regner med, at Åge Hareides landshold her bliver nummer fire og sidst. Efter Frankrig, Australien og Peru. I nævnte rækkefølge.

Fakta Mourinhos målskive Sådan lyder Jose Mourinhos bud på slutstillingen i de indledende grupper: Gruppe A: 1: Uruguay, 2: Rusland, 3: Egypten, 4: Saudi-Arabien

Gruppe B: 1: Spanien, 2: Portugal, 3: Marokko, 4: Iran

Gruppe C: 1: Frankrig, 2: Australien, 3: Peru, 4: Danmark

Gruppe D: 1: Argentina, 2: Nigeria, 3: Island, 4: Kroatien

Gruppe E: 1: Brasilien, 2: Schweiz, 3: Serbien, 4: Costa Rica

Gruppe F: 1: Tyskland, 2: Mexico, 3: Sverige, 4: Sydkorea

Gruppe G: 1: England, 2: Belgien, 3: Panama, 4: Tunisien

Gruppe H: 1: Senegal, 2: Polen, 3: Colombia, 4: Japan

Ifølge Daily Mail lyder det fra Jose Mourinho, at de franske favoritter 'ingen problemer' vil få med at sikre sig førstepladsen i gruppen.

Holder hans forudsigelse stik vil VM-deltagelsen altså blive kort for Danmark og kun omfatte de tre indledende kampe. Ganske overraskende har Jose Mourinho Australien til at gå videre fra Danmarks gruppe sammen med Frankrig.

Jobbet som Manchester United-manager har dog gjort forudsigelses-jobbet svært for ham.

»Det er meget svært. Jeg vil ikke blive følelsesmæssigt berørt. Jeg vil gerne have, at mine spillere vinder, men jeg vil også have min spillere til at holde ferie. Så det bliver hårdt,« siger Jose Mourinho i forbindelse med udvælgelsesprocessen.

Fakta Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva

Det går blandt andet 'ud over' Manchester United-midtbanespilleren Nemanja Matic, der er med til VM med Serbien. I Gruppe E med Brasilien, Schweiz og Costa Rica.

»Jeg har brug for, at Matic kan holde ferie, så Schweiz slutter på andenpladsen. Jeg beklager, Nemanja, men du har brug for en ferie,« siger Jose Mourinho.

VM begynder 14. juni, og Danmark spiller sin første kamp, mod Peru, lørdag 16. juni. Men det bliver nok ikke specielt opløftende, hvis man skal tro Manchester United-manageren.