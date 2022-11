Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag var en ganske særlig dag for den spanske landstræner, Luis Enrique.

Spanien skulle spille mod Tyskland ved VM i Qatar, og så ville landstrænerens datter, Xana, være fyldt 13 år netop søndag.

Allerede inden kampen havde Luis Enrique sagt, at det var en meget speciel dag for ham, og det blev kun understreget efter kampen, der endte 1-1.

»Det blev en særlig dag, ingen tvivl om det. Det (tabet af datteren, red.) skete for et stykke tid siden, og vi har forsøgt at leve normalt. Hun er ikke blandt os længere, men det føles, som om hun lever med os hver dag,« sagde Enrique til NRK efter kampen og fortsatte:

Den spanske landstræner, Luis Enrique. Foto: Friedemann Vogel Vis mere Den spanske landstræner, Luis Enrique. Foto: Friedemann Vogel

»Vi griner af tingene og tænker på, hvordan hun ville reagere på forskellige ting, der sker hjemme hos os. Livet har ikke kun gode øjeblikke – vi forsøger også at se på det positive. Den udfordring skal vi også løfte.«

Det var tilbage i 2019, at datteren, Xana, gik bort i en alder af blot ni år.

I fem intense måneder havde hun kæmpet mod osteosarkom – også kendt som knoglekræft.

»Vi vil savne dig rigtig meget, men vi vil huske dig hver eneste dag i vores liv i håbet om, at vi ses igen i fremtiden. Du vil være stjernen, der guider vores familie. Hvil i fred, lille Xana,« lød det fra den tidligere Barcelona-træner, da han fortalte om den tragiske nyhed.

Luis Enrique og Xana i 2015, da Enrique var træner for FC Barcelona. Foto: LLUIS GENE Vis mere Luis Enrique og Xana i 2015, da Enrique var træner for FC Barcelona. Foto: LLUIS GENE

I juli 2018 blev Enrique præsenteret som spansk landstræner, men trak sig et år efter grundet datterens sygdom.

I dag er han tilbage i trænerstolen, hvor han netop nu er med resten af det spanske landshold til VM i Qatar.

Her er Spanien p.t. nummer et i gruppe E.