Hvis man ikke har stil, så har man jo ikke noget.

Det skal det danske firma Shaping New Tomorrow sørge for, at de danske fodboldherrer har fremover, og det bliver vel modtaget hos den største stjerne på holdet, Christian Eriksen.

»Alle på holdet kendte godt Shaping New Tomorrow inden, og rygterne var løbet lidt i forvejen med, at det er behageligt, og samtidig meget sportsligt, siger Manchester United-spilleren i en pressemeddelelse, hvor han samtidig kalder det perfekt timing at gå sammen nu.

Det fremgår i pressemeddelelsen, at spillerne selv har ytret ønske om at få tilknyttet firmaet, der blev kendt fra 'Løvens Hule', hvor Jesper Buch gik ind i foretagendet.

Jesper Buch slog kloen i firmaet, da de præsenterede sig i Løvens Hule på DR. Foto: Linda Kastrup

Chefen for det danske landshold, Christian Nørkjær, kalder det usædvanligt, men er begejstret.

»Det er en ny type af samarbejde, som er rigtig spændende for DBU, fordi det gensidigt skaber værdi,« siger han og suppleres.

»Det betyder meget for os at samarbejdet er initieret af Herrelandsholdet og ikke omvendt. Det er klart, at det er en stor ære for os.« siger Kasper Ulrich, der er direktør i Shaping New Tomorrow.

Aftalen løber til udgangen af 2024.