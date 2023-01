Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Velkommen til B.T.s liveblog fra VM i håndbold anno 2023!

Danmark har som det første hold i historien muligheden for at vinde VM tre gange i træk. Her på B.T. følger Håndboldherrernes togt i deres forsøg på at skrive historie.