Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Skal Frankrig være verdensmestre for anden gang i træk?

Eller får Lionel Messi og co. den guldmedalje, som hele Argentina har tørstet efter siden 1986? Det er det, de to hold kæmper om, når de løber ind til VM-finalen på Lusail-stadionet, og det brag kan du følge i LIVE- bloggen her: