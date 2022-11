Lyt til artiklen

Da Danmark sidste sommer gik amok over fodboldlandsholdets EM-bedrifter, befandt Lisbeth Østergaards mand, Ralf, sig 8.000 kilometer væk fra festen.

»Han anede ikke, hvad der foregik herhjemme,« fortæller Lisbeth Østergaard i B.T.s VM-podcast 'VM-vinduet'.

Han var med som deltager i TV3s 'Robinson Ekspeditionen', der blev optaget i Den Dominikanske Republik i det Caribiske øhav samtidig med EM-slutrunden, og derfor fik han sig noget af en overraskelse, da der pludselig var nyt hjemmefra.

»Han anede ikke det med Christian Eriksen. Anede ikke hvor langt, vi var nået. Pludselig var der en af de andre deltagere, som vandt et telefonopkald hjem, og jeg tænker på, hvordan det må være have været at sidde på en øde ø og så få at vide, hvad der var sket,« fortæller Lisbeth Østergaard videre og tilføjer med et smil:

»Da han kom hjem, måtte jeg jo starte forfra og fortælle, hvad der var sket. Han forstod det slet ikke. Det var så underligt for ham.«

Ralf Østergaard Christensen endte med at få en femteplads i 'Robinson Ekspeditionen'.

Du kan se Lisbeth Østergaard fortælle om sin mands særlige EM-oplevelse i videoen øverst.

Herunder kan du høre hele podcast-afsnittet, hvor Lisbeth Østergaard også afslører, hvorfor hendes søn er opkaldt efter Cristiano Ronaldo: