Hans Lindberg kan meget snart skrive historie.

For den 41-årige danske håndboldstjerne er snublende tæt på at slå en vanvidsrekord i den tyske Bundesliga.

Fløjlegenden har gang i en kæmpe sæson for sin tyske klub, Füchse Berlin, hvor en aktuel andenplads på topscorerlisten har gjort, at han med al sandsynlighed snart kan kalde sig all time-topscorer i Bundesligaen.

En vild bedrift, som kun kræver yderligere 29 mål, før den er i hus. Så har han nemlig nappet sydkoreanske Yoon Kyong-Shins rekord, der lyder på vanvittige 2.905 mål.

»Jeg bliver jo konstant mindet om det for tiden, kan man sige. Så jo, jeg er da ret bevidst om, at jeg er ved at være der. Og det vil da også være stort for mig at slå rekorden,« fortæller Hans Lindberg til B.T.

Indtil for ganske nylig lå danskeren ellers nummer tre på all time-listen, men en ny storkamp af Lindberg gjorde, at han få dage inden årsskiftet vippede sin landsmand Lars Christiansen af pinden på andenpladsen.

En milepæl, som han stadig har svært ved helt at forstå:

»Jeg må erkende, at når jeg ser på, at Lars nåede helt derop på 13 sæsoner, så er jeg godt nok imponeret over ham. Det tager så ekstremt lang tid at nå. Helt vanvittigt, at han har gjort det på to år færre end mig.«

Har du talt med Lars Christiansen, efter du vippede ham af pinden?

»Ja, jeg fik faktisk en sms fra ham, hvor han ønskede mig tillykke. Det er jeg sgu stolt af.«

Hans Lindberg skal sammen med resten af det danske herrelandshold forsøge at hente VM-guld for tredje gang i træk, når slutrunden de kommende uger afvikles i Sverige og Polen.