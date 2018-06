Det portugisiske landshold - eller Cristiano Ronaldo, hvis man strammer den - er landet i Rusland, hvor de fredag skyder deres VM-turnering i gang i et sandt brag mod naboerne fra Spanien.

Da portugiserne forlod lufthavnen i Lissabon, så var det til stort hyldest. Ikke overraskende var det især Real Madrid-spilleren Ronaldo, der var populær. Det var han i en sådan grad, at en lille dreng, Rafael, løb væk fra sin mor og hen til den 33-årige superstjerne.

Foto: JOSE MANUEL RIBEIRO

Lille Rafael har i braggrunden undsneget sig afskærmningerne. Foto: PEDRO NUNES

Den lille Ronaldo-fan når hen til sit idol. Foto: MIGUEL A. LOPES

I en video hos Daily Express kan man se Cristiano Ronaldo tage imod den lille dreng, inden han tager ham med ind i indgangen af lufthavnen for at få taget et billede og givet en autrograf.

Drengens mor var, til trods for at sønnen havde løbet fra hende, meget glad på hans vegne.

»Han elsker landsholdet, så har er så glad lige nu. Det lykkedes ham at få en autograf af Ronaldo, og han græder af glæde.«