30 år efter EM-triumfen skete det endeligt!

Som optakt til Danmarks afgørende VM-gruppekamp mod Australien havde B.T.s VM-podcast 'VM-Vinduet' onsdag morgen besøg af EM 92-helt Lars Olsen og Martin Bo Iversen og Martin Johannes Larsen fra 'Lidt til lægterne'.

Udover en en snak om landsholdets aktuelle VM-form og gode minder fra 1992, havde 'Lidt til lægterne'-drengene også taget en spritny hyldestsang med til Lars Olsen, som de fremførte live i studiet.

Se deres fremførsel i videoen øverst.

Lars Olsen takkede efterfølgende og tilføjede, at de jo tilbage i 1992 aldrig nåede at få en slagsang, da det hele gik så hurtigt, da landsholdet som bekendt kom med til EM-slutrunden i Sverige på et afbud.

Hør hele podcast-afsnittet med 'Lidt til lægterne' og Lars Olsen herunder: