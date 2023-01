Lyt til artiklen

Håndboldlegenden Talant Dujshebaev misser VM-semifinalebraget mellem Danmark og Spanien onsdag aften i Gdansk.

Han havde ellers håbet på at se sine to sønner, Alex og Daniel, i aktion mod danskerne, men sådan kommer det ikke til at gå, siger han til B.T.

»Min svigerdatter tager til kampen, men jeg bliver med min kone, Olga. Hun kom til skade med sit knæ, da vi så drengene i Krakow. Jeg kan selvfølgelig ikke lade min kone være helt alene.«

»Jeg ville virkelig gerne afsted, og det var også planen i dramaet mod Norge, men desværre er det sådan,« siger han med henvisning til spaniernes kvartfinalecomeback mod nordmændene.

Dujshebaev i sine aktive dage. Foto: Patrick HERTZOG Vis mere Dujshebaev i sine aktive dage. Foto: Patrick HERTZOG

Dujshebaev træner til daglig sine to sønner i den polske storklub Lomza Vive Kielce. Selv kommer han oprindeligt fra Kirgisistan og tørnede ud for det daværende Sovjetunionen og senere Rusland, inden han blev spansk statsborger og stillede op for Spanien.

Dét spor er sønnerne så fortsat i med stor succes. På trods af sin troskab over for familien og børnene har han Danmark som favorit.

»Danmark ser bedre og bedre ud. De har reelt set kun haft én hård kamp, og det var mod Kroatien. De slog Egypten og Ungarn flot med stor lethed, og derfor tror jeg, de har flere muligheder fysisk og mentalt. Spanien havde en svær kamp mod Norge i 80 minutter, hvor hele spilletiden blev fordelt på 7-8 spillere. Jeg holder selvfølgelig med Spanien, men jeg ser større chancer for danskerne, må jeg indrømme,« siger Dujshebaev, der som aktiv blev kåret som verdens bedste i 1994 og 1996.

Og han sender store roser i retning mod den danske landstræner Nikolaj Jacobsen.

Håndboldlegenden Talant Dujshebaev misser sine to sønner, Alex og Daniels, semifinalebrag mod Danmark. Foto: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON Vis mere Håndboldlegenden Talant Dujshebaev misser sine to sønner, Alex og Daniels, semifinalebrag mod Danmark. Foto: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

»Jeg husker ham selvfølgelig fra vores spillerdage. En fantastisk spiller. Jeg så ham første gang ved VM i Sverige i 1993. Han var en ung stjerne på det tidspunkt. Og han blev bare bedre. En elegant spiller,« siger han og fortsætter:



»Fra træner til træner kan jeg kun rose hans arbejde. Først var han god i Rhein-Neckar Löwen og nu har han vundet næsten det hele med Danmark. Jeg har altid været vild med hans væremåde på banen. Og hans karakteristiske tyggegummi,« griner han.

Om det bliver Danmark eller Spanien, der skal spille VM-finale på søndag, kan du følge med i her på bt.dk. Kampen spilles klokken 18.00 i Ergo Arena i Gdansk.