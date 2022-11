Lyt til artiklen

Danmark er et lille land. Men der er ingen grund til at kapitulere mod verdens giganter.

Heller ikke ved dette VM er Danmark favorit til at hive fodboldens mest prestigefyldte trofæ med hjem, men i Qatar-ørkenen er der god grund til at frygte en flok koldblodede vikinger.

»Jeg synes ikke, de behøver gemme sig. De har efterhånden også fået lidt status blandt mulige bejlere,« lyder det fra en velkendt stemme.

Den kommer fra en mand, der også er kendt for sin bramfri stil.

Sepp Piontek ved EM 1984 i Frankrig.

»Hvis der ikke kommer ulykker og skader, stemningen er god, og formen er med, kan man måske endda nå en finale. Vi behøver ikke bøje os for nogen, der dukker op på vores vej.«

Sepp Piontek var heller ikke typen, der bøjede sig for nogen.

Landsholdets legendariske træner forvandlede Danmark fra amatører til et professionelt landshold med den tyske ordnung muss sein-stil gennem 80erne.

I dag er Danmark nummer 10 på verdensranglisten foran nationer som eksempelvis Pionteks Tyskland. Derfor kan vi tillade os at drømme stort.

»Jeg er meget spændt, for Danmark har vist så gode takter her op til VM. Mulighederne er åbne for at komme helt op og blande sig med de største. Muligheden er der, og vi var tæt på sidst,« siger Sepp Piontek med henvisning til EM sidste år, hvor de rød-hvide nåede semifinalen.

Han hæfter sig også ved, at mange af de sædvanlige favoritter i Europa ikke rammer deres topniveau lige nu.

»Tyskland er ikke i super form, og der er lande, der slet ikke er med som for eksempel Italien. England er ikke i topform, selvom det er en stor fodboldmagt, og Spanien er heller ikke. Så for mig at se er det næsten Tyskland, Danmark, Frankrig, som er favoritterne i Europa. Frankrig har vi lige slået to gange, og de har en del skader,« siger han og peger på blandt andet Argentina og Brasilien som favoritter.

»Vi skal ikke være bange for dem. Har vi hele truppen i orden, kan vi spille op med hvem som helst.«

Foto: Nils Meilvang

Under VM kan det ende med en kamp mellem Pionteks to nationer i semifinalen: et brag mellem Danmark og Tyskland.

Skal hjemmet så pyntes op med danske flag eller pretzels op til kampen? Ingen tvivl, fortæller han.

»Jeg holder selvfølgelig med Danmark,« siger Sepp Piontek og griner.

»Jeg har boet i Danmark i over 40 år og har en dansk kone. Tiden går.«

»Vi har store forventninger. Det virker som en god samling af spillere i øjeblikket, der har samlet stor erfaring i udlandet, har gjort det godt og er unge.«

Danmark sparker sin VM-slutrunde i gang tirsdag, hvor modstanderen hedder Tunesien.

Kampen fløjtes i gang klokken 14.