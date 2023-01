Lyt til artiklen

Domagoj Duvnjak ramte Mathias Gidsel på halsen med et knytnæve i torsdagens kamp mod Kroatien, hvor danskeren ikke havde lyst til at give ham hånden bagefter.

Den kroatiske håndboldstjerne lagde sig fladt ned efter sin hårdhændede behandling af Mathias Gidsel i den barske VM-kamp, som endte med cifrene 32-32

»Desværre ramte jeg ham omkring halsen. Jeg vil gerne give ham en stor undskyldning,« sagde Duvnjak efter kampen. En undskyldning, som man kunne se på tv-billederne, at Gidsel ikke ville modtage.

Den episode har nu fået den tidligere montenegrinske landsholdsstjerne Veselin Vujović, som i 1988 blev kåret til verdens bedste håndboldspiller, til at rase mod Mathias Gidsels opførsel.

»Kampen var vidunderlig, vi kunne ikke have ønsket os en bedre en af slagsen, men Gidsel formåede at spolere alt for mig. Den lille mus ødelagde kampen for mig. Domagoj Duvnjak, en af ​​de største spillere i historien, rækker hånden ud til dig, og du, din lille stakkel, vil ikke tage imod hans undskyldning,« skriver Vujović i en klumme for det kroatiske medie Index.hr.

Veselin Vujović skriver videre til Gidsel, at »den mus vil altid være i skyggen af ​​Duvnjak.« Samtidigt er han rasende over, at den danske stjerne ikke tager imod hånden fra en legende som Duvnjak, som Vujović beskriver den kroatiske profil som.

»Skam dig, umodne Gidsel. Du skal ikke vaske den hånd i en måned, når Duvnjak rækker den ud til dig. Lad os sige, at han gjorde det mod en af ​​mine iranere. Jeg vil helst ikke fortælle dig, hvordan en af ​​mine spillere ville have gjort, hvis han havde gjort det,« skriver 62-årige Veselin Vujović, der i øjeblikket er landstræner for Iran.

B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg, er langt fra enig i den sønderlemmende kritik, som Vujović sender Gidsels vej.

»Hold da op, har han drukket af natpotten eller hvad? Duvnjak er en fantastisk håndboldspiller, men nu er det jo ikke pavens hånd, Gidsel har afvist. Hvad har det desuden med sagen at gøre? Og hvem ville ikke være rasende efter det knytnæveslag? Vujovic er en legende af den hårde, gamle skole, og jeg tvivler på, han selv havde taget imod en undskyldning i sine spilledage. En latterlig kommentar fra ham, må jeg sige,« siger Johnny Wojciech Kokborg til den noget opsigtsvækkende klumme.

Mathias Gidsel var selv ikke overrasket over Duvnjaks behandling af ham i kampen og sagde følgende til den meget omtalte situation:

»Jeg ved godt fra Berlin, at Duvnjak går hårdt til mig. Det er vigtigt for mig at blive ved at rejse mig op. Men knytnæver hører ikke hjemme i håndbold,« sagde Gidsel, der tvivlede på, at beklagelserne er helt oprigtigt ment.

»Der kom også dengang mange undskyldninger. Men sådan er de jo også. De ved jo godt, at det er på den måde, de skal spille mod os. Og så med masser af undskyldninger bagefter, både til os og dommerne,« lød det fra Mathias Gidsel.