Til sommer er han tilbage, hvor det hele startede.

Efter ti år i udlandet vender den danske håndboldlandsholdsstjerne Rasmus Lauge hjem til Bjerringbro-Silkeborg og den danske liga.

Ophold i THW Kiel, Flensburg-Handewitt og ungarske Veszprem bliver nu vekslet til en ny fast base for familien.

»Jeg har været i udlandet i så mange år, at det nu er tid til at vende hjem og skabe en base for familien, der ikke skal rykkes op hver andet, tredje, fjerde år. Vi skal skabe en base, hvor vi gerne vil leve i mange år,« siger Lauge til B.T.

Det er især, fordi hans datter Freja skal starte i skole til sommer, at det bliver nu.

»Hun kan komme hjem og starte i trygge omgivelser i stedet for at blive hivet ud af en skole i udlandet, og så må vi – min kone og jeg – pendle fra en base i Silkeborg-området. For mig blev det så en beslutning om at spille i Bjerringbro-Silkeborg, og så finder vi en løsning med min kone i forhold til arbejde,« forklarer Lauge.

Efter præcis ti år i udlandet må muligheden for at komme på forskerordningen også spille ind?



»Selvfølgelig spiller det ind. Det skal jeg ikke sige, det ikke gør. Vi har været heldige med, at det falder i hak med ti år og skolestart. Det føles som det rigtige tidspunkt for os som familie. Det var dét udlandseventyr, det har vi lært meget af alle sammen. Men for os er skolen for vores barn utroligt vigtigt,« siger han.

Tidligere har det været beskrevet, at Aalborg Håndbold, der har hentet Mikkel Hansen hjem og til sommer henter Niklas Landin hjem, også var ude efter Lauge.

»Det er selvfølgelig en god situation at vende hjem til. Der er mange gode hold, der vil byde sig til for at få nogen af os hjem,« siger han uden at komme det nærmere.

Lauge spiller dog sæsonen færdig for storklubben Veszprem, der som ofte ligger godt til både i ligaen og i Champions League.