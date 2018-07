Michael Laudrups rolle er at analysere - og ikke at kommentere fra VM-slutrunden.

Sådan lyder det fra TV 2, efter at det danske fodboldikons først optræden for tv-stationen i forbindelse med VM har vakt undren blandt de danske seerne.

For der sad han ellers, Michael Laudrup. På plads på stadionet i Skt. Petersborg til tirsdagens VM-semifinale mellem Belgien og Frankrig. Men alligevel var det ikke ham, der var med til at kommentere kampen.

Det var i stedet makkerparret Thomas Kristesen og Thomas Sørensen, der undervejs satte ord på den franske 1-0-sejr - som de har gjort under størstedelen af de VM-kampe, der er blevet sendt på TV 2. Michael Laudrup blev sammen med Flemming Toft udelukkende brugt til at analysere begivenhederne. Før kampen, i pausen og bagefter.

»Jeg synes ikke, at vi skal ind og pille ved vores kommentatorpar. Thomas Kristensen og Thomas Sørensen har gjort det aldeles fremragende som kommentatorpar under VM. Og vi ved Fra EM i 2016, at Flemming Toft og Michael Laudrup er gode sammen som makkerpar. Og derfor har vi holdt dem sammen. Så Michael Laudrup har en ekspertrolle hos os - som analytisk ekspert. Og så har vi kommentatorparret, der har kørt hele VM igennem, Thomas og Thomas, der også har gjort det rigtigt godt. Det er egentlig overvejelserne bag,« siger Allan Hvid, redaktionschef på TV 2 Sporten, til B.T.

Flere brugere på blandt andet det sociale medie Twitter undrede sig i forbindelse med TV 2s transmission af semifinalen over konstruktionen med dobbelt bemanding på VM-stadionet.

'Hvad pokker er meningen med at hive en legende som Michael Laudrup ind som ekspert på stadion, og så skal manden ikke engang kommentere kampen?' som eksempelvis én Twitter-bruger spørger.

'TV 2 kan simpelthen ikke mene det seriøst, at de har Michael Laudrup på sidelinjen, men lader Thomas Sørensen kommentere kampen,' som det lød fra en anden Twitter-bruger.

Men sådan bliver det ved med at være ved resten af VM-slutrunden, hvor Michael Laudrup er knyttet til TV 2s dækning.

Så Michael Laudrup skal overhovedet ikke kommentere en kamp?

»Nej, han er til finalen på søndag også med i samme rolle som i går (tirsdag, red.) sammen med Flemming Toft. Og så kommenterer Thomas Kristensen og Thomas Sørensen kampen. Det bliver samme setup.«

Michael Laudrup var også nede på banen i forbindelse med Danmarks VM-kamp mod Frankrig. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michael Laudrup var også nede på banen i forbindelse med Danmarks VM-kamp mod Frankrig. Foto: Liselotte Sabroe

Da I i sin tid fortalte, at Michael Laudrup skulle være en del af jeres VM-dækning, fortalte I, at han skulle 'analysere og kommentere direkte fra Skt. Petersborg og Moskva' - måske er det, at folk undrer sig over?

»Det er jo en formulering: Man kan sige, at han kommenterer på det, der er sket. Han kommenterer på kampen som ekspert. Og det synes jeg i øvrigt, at han gjorde aldeles fremragende. Det har hele tiden været planen. Og det er altså sådan, at det bliver til finalen.«

Søndagens finale bliver i øvrigt sendt på DR1, mens Michael Laudrup og resten af TV 2-bemandingen 'kun' kan følges hos streamingtjenesten TV 2 Play. Her kan du læse om, hvorfor Thomas Kristensen valgte at forlade VM i Rusland i en kort periode undervejs

Onsdag aften spilles den anden semifinale (den sendes på DR1). Du kan også følge den live her på B.T. fra kl. 20.