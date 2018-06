Det kom bag på mange i fodboldverdenen, at den tyske landstræner, Joachim Löw, droppede Leroy Sané til sin VM-trup. Men han har haft en helt særlig årsag til at droppe Manchester City-stjernen.

For selv om Sané har været flyvende for Premier League-mestrene i den forgangne sæson, så blev han vejet og fundet for… irriterende og useriøs.

Det skriver den store tyske avis Bild.

Under rubrikken ’Sandheden: Derfor blev Sané vraget’, skriver Bild, at det særligt er Sanés afbud sidste sommer til Confederations Cup, som har sendt ham i den sorte bog hos Löw.

Foto: FEDERICO GAMBARINI Foto: FEDERICO GAMBARINI

Det var nemlig ifølge avisen noget så fodbold-irrelevant som en næseoperation, som var årsag til Sanés afbud til turneringen.

Det – sammen med manglende motivation og fokus til træning samt dårlige præstationer i den hvide trøje - blev i sidste ende tungen på vægtskålen for den tyske landstræner, som vragede den 22-årige farverige City-profil som en af de sidste til sin endelige 23-mandstrup til fordel for den noget mere anonyme Julian Brandt.

Samme version af Sanés VM-nedtur fortæller den respekterede tyske fodboldjournalist Raphael Honigstein om i en artikel på ESPN:

»Den beslutning (næseoperationen, red.) faldt ikke i god jord hos toppen af det tyske fodboldfordbund. Löw og team manager Oliver Bierhoff synes, at spilleren kunne have gjort mere for at spille sig ind i VM-varmen.«

Foto: LISI NIESNER Foto: LISI NIESNER

Honigstein mener dog ikke, at udeladelsen af Sané skal ses som en decideret hævnaktion.

Joachim Löws disposition har efterfølgende vakt opsigt blandt fans og eksperter. VM-guld-landstræneren forklarede sin beslutning om at tage Brandt med på bekostning af Sané således:

»Det var meget tæt mellem ham og Julian Brandt, men vi valgte Brandt. Draxler, Reus og Müller var sikre. Men Leroy er et stort talent og kommer han kommer til at være med i september, når vi samles igen, men han har ikke så stor international erfaring endnu.«