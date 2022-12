Lyt til artiklen

Gabriel Jesus udgik af opgøret mod Cameroun med en skade – og nu floreres det, at den brasilianske fodboldprofil var skadet og ukampdygtig i forvejen inden kampen.

Det bliver beskrevet i flere medier i hjemlandet. Men nu er landstræner Tite gået ind i sagen efter en række spørgsmål om emnet ved et pressemøde søndag.

Han afviser fuldstændig, at der er hold i rygterne, hvilket han fik fortalt i hård og klar tone ved pressemødet, skriver Dagbladet.

»Jeg vil ikke høre på grimme løgne, men der er løgnere derude. Hatere, som bare spreder had.«

Gabriel Jesus and Neymar efter kampen mod Cameroun. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Gabriel Jesus and Neymar efter kampen mod Cameroun. Foto: PAUL CHILDS

»Min melding til jer: Foretag jer noget andet, stop med at sprede fake news. Arsenal (Gabriel Jesus' klub, red.) har et fantastisk medicinsk apparat, og det samme har vi. Vi er etiske. Det er en skam for Gabriel, og jeg ville ikke have, at der skulle ske ham noget,« sagde Tite ved pressemødet.

Brasiliens fodboldforbund bekræftede lørdag, at Jesus er færdig ved VM.

Jesus døjede allerede med lidt knæproblemer inden VM, men båder klub- og landshold vurderede, at han godt kunne spille. Undersøgelser lørdag i lejren har dog vist, at knæet skal have en pause på omkring tre uger.

Landstræner Tite kæmper i forvejen med flere skader

Superstjernen Neymar kæmper med at komme over både ankelproblemer og sygdom ved VM, og Alex Sandro samt Danilo også døjer med småskader.

Brasilien møder Sydkorea mandag aften i 1/8-finalen.