Australiens landstræner, Graham Arnold, er manden med planen, der skal ødelægge Danmarks VM-ambitioner, når de to lande onsdag møder hinanden i den sidste gruppekamp.

Han er selv tidligere landsholdsspiller og ved om nogen, hvordan det er at få ødelagt sine drømme.

I 1997 var han således selv aktiv, da Australien og Iran mødtes om en billet til VM 1998, og det endte med iransk avancement på reglen om udebanemål, hvilket en iransk journalist fik påmindet Graham Arnold til pressemødet før Danmarks kamp mod The Socceroos.

Journalisten gjorde således opmærksom på, at afgørelsen om en VM-billet mellem Iran og Australien netop fandt sted på denne dato for pressemødet inden australiernes kamp mod Danmark, 29. november, og han spurgte således, om det ville være et vendepunkt for både Iran og Australien, hvis begge lande gik videre ved VM i Qatar. Arnolds svar fik hele salen til at grine.

»Tak for at have ødelagt min dag, det var nok en af de værste dage i mit fodboldliv. Så tak for det,« siger 59-årige Graham Arnold og minder i øvrigt om, at mens Iran rigtigt nok kender deres VM-skæbne senere denne dag, så spiller Danmark og Australien altså først 30. november.

På pressemødet blev Graham Arnold også spurgt ind sit syn på det faktum, at Christian Eriksen for halvandet år siden lå livløs og nu er tilbage på den helt store scene og skal møde Australien.

»Det er bare utroligt, at han er her. Vi er meget taknemmelige for, at vi får mulighed for at spille mod ham. Det var også et utroligt øjeblik for det danske landshold, da han kom tilbage. Det, han laver, viser hele verden, hvilken stærk karakter han har,« siger Graham Arnold og tilføjer:

»Da det kedelige øjeblik indtraf, støttede alle op om ham, og holdet slog ring om ham, og vi så faktisk kampen, fordi vi var samlet til en VM-kvalkamp mod Kuwait. Det var skræmmende. Så det er specielt for os at spille mod ham her til VM.«

Danmark skal slå Australien for at kunne gå videre ved VM, mens Graham Arnolds mandskab med uafgjort kan avancere fra gruppen.