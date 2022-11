Lyt til artiklen

Det danske landshold har de første dage af VM-lejren trænet tidligt formiddag på Al Sailiya Sports Complex i ørkenen uden for Qatar.

Men det er foregået i en ekstrem formiddagshede, hvor temperaturen har været oppe og kysse de 35 grader – og der er ingen vind.

Det har landstræner Kasper Hjulmand nu reageret på. Og fredag var træningen rykket til klokken 15.30.

»Det har jeg gjort på grund af varmen. Det er ikke noget, der rigtigt er kommet bag på os – vi har hele tiden leget med tanken. Men vi kan allerbedst lide den rytme, hvor vi træner om morgenen.«

»Men vi har fundet ud af, at vi simpelthen ikke kan få den rette intensitet på træningerne. Det er omkring 35 grader. Og det er på kanten,« lød det fra Hjulmand inden fredagens sene træning.

»Vi havde lavet nogle beregninger, der gjorde, at vi troede, det ville være mellem 25 og 30 grader. Men det er altså varmere. Og for varmt til, at vi kan få intensitet i træningerne.«

Det ligger dog ikke helt fast, om man kontinuerligt vil træne i den lidt mildere eftermiddagssol – eller om man i næste uge går tilbage til de tidlige træninger.«

»Vi gør det helt sikkert også i morgen. Men så går vi langt ned i intensitet søndag. Og der kigger vi på, om vi igen skal træne om morgenen,« lyder det fra Hjulmand.