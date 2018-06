Det her er ikke VM’s vigtigste historie. Men den er meget sjov alligevel.

Den handler om landsholdsspilleren Henrik Dalsgaard og hans tidligere klubkammerat Kenneth Emil Petersen. Og så handler den om isterninger. Masser af isterninger. Dyre isterninger.

»Om få timer kan Henrik indløse en VM-bonus i millionklassen, og så kan han fucking bade i isterninger. Kom så Danmark, kom så Henrik,« skrev den nuværende OB-spiller og tidligere AaB-spiller Kenneth Emil Petersen i et tweet inden Danmarks VM-åbningskamp mod Peru.

Om få timer kan Henrik indløse en VM bonus i million klassen, og så kan han fucking bade i isterninger. Kom så Danmark, kom så Henrik. https://t.co/GJmT75E0ys — Kenneth Emil Peterse (@kennethemilp) 16. juni 2018

Det var først og fremmest en hentydning til Dalsgaards VM-debut, men det var i lige så høj grad en sjov lille joke med højrebacken med et screenshot af Henrik Dalsgaards Facebook-opdatering fra 6. juni 2015.

Kenneth Emil Petersen forsøger at dæmpe Marvin Pourié ned, mens Henrik Dalsgaard ligger på græsset. Foto: Henning Bagger, Scanpix Vis mere Kenneth Emil Petersen forsøger at dæmpe Marvin Pourié ned, mens Henrik Dalsgaard ligger på græsset. Foto: Henning Bagger, Scanpix

»Hej alle sammen. I forbindelse med vores bryllup skal vi bruge en masse isterninger, og det har vist sig at være halvdyrt, de steder jeg har fundet. Så kender I et sted, der sælger billige isterninger? På forhånd tak,« lød det fra Henrik Dalsgaard, der på det tidspunkt tjente sine penge i AaB.

Nu tjener han dem i Brentford, og han har allerede scoret mere end en million kroner i VM-bonus efter avancementet fra Gruppe C.

Så det er indlysende at spørge, om Dalsgaard er manden, der sørger for isterningerne til landsholdet i den voldsomme russiske hede?

»Det er typisk KEP (Kenneth Emil Petersen). Men det er okay. Jo, når vi er her, så plejer jeg også at hoppe i et isbad efter træning og før kamp. Jeg er isterningmanden. Den har KEP nok fået omdøbt mig til, men det er okay. Den tager jeg,« siger Henrik Dalsgaard med et stort smil.

Danmarks Henrik Dalsgaard og Frankrigs Lucas Hernandez under kampen mellem Danmark-Frankrig på Luzhniki Stadion i Moskva. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix Ritzau Vis mere Danmarks Henrik Dalsgaard og Frankrigs Lucas Hernandez under kampen mellem Danmark-Frankrig på Luzhniki Stadion i Moskva. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix Ritzau

Det er der også brug for efter snart tre ugere i VM-lejren. Smil og overskud. Det finder landsholdsspillerne - foruden i isbadet - også i det fællesrum, som de dog må forlade fredag sammen med Hotel Beton Brut i Anapa.

»Der kører en masse Klovn oppe i fællesrummet. Det er også med til at få humøret op. Frank Hvam klarer os igennem det her. Når der ikke kører kampe, så kører Klovn. Og der er også dejligt køligt og dejlig frugt, så det er skide hyggeligt,« siger Dalsgaard.