Fire point i de første to kampe. Det er facit for det danske landshold ved VM efter kampene mod Peru og Australien.

Bag de gode resultaterne gemmer der sig imidlertid også historien om, at spillet på banen endnu ikke er blevet forløst, og kritikken fra medier og fans hjemme i Danmark har været ret så kras.

Men spørger man landsholdspiller Martin Braithwaite, er han ligeglad med, at hvad folk derhjemme i Danmark synes bag tv-skærmene. Han medgiver, at spillet godt kan blive bedre, men pointerer også, at det handler om resultater ved VM. Derfor går han ikke op i, om det er fair eller ej, at kritikken er der.

»Livet er ikke fair, min ven. Om det er fair eller ej, det må de selv bestemme, hvordan de tænker om det. Jeg synes, at fire point er meget godt. Om vi kunne have gjort det bedre, det kunne vi nok godt. Men nogle gange er der nogle gode modstandere, der gør det svært for én. Og hvis du kigger på mange af kampene, er det ikke let for nogen hold. Det positive er, at vi kan gøre det bedre. Sådan ser jeg på det,« siger Martin Braithwaite inden fredagens træning og tilføjer om kampen mod Australien torsdag:

»Vi skal evaluere mere på kampen i går efter træningen, men jeg føler egentlig, at vi starter meget godt, og det bliver lidt ødelagt efter målet. Det er resultaterne, det gælder om. Man kan sige, at Peru nok følte, at de spillede rigtig godt mod os, og de gjorde det også egentlig ok mod Frankrig i går, men hvem vil man helst være? Spille godt og ikke få resultater, eller spille mindre godt og få resultater. Det handler om at få resultater, og det har vi fået indtil nu. Nu handler det om at kvalificere os videre, og hvis det gode spil så også kommer, ser det kraftedeme godt ud.«

Så derhjemme burde man måske også kigge lidt mere på resultaterne?

»Ved du hvad, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad de synes. Det handler om at få resultater og gøre det godt. Om vi kunne gøre det bedre? Ja, det kunne vi. Men vi har fået de resultater, vi skulle. Så det tænker jeg ikke så meget over. Folk må skrive, hvad de vil,« lyder det fra Martin Braithwaite.