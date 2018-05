Den spanske kæmpeklub FC Barcelona kan tilsyneladende ikke slippe tanken om at tilføje Christian Eriksen til den i forvejen stjernespækkede trup.

I månedsvis har store spanske aviser spekuleret i et skifte fra Tottenham til Barcelona for 26-årige Eriksen, og tirsdag pryder fynboen hele forsiden af den store sportsavis Sport, som proklamerer, at den danske landsholdsstjerne er Barcelonas 'Plan B', hvis det ikke lykkes at hente franske Antoine Griezmann i Atlético Madrid.

Ikke siden Michael Laudrup har en dansker trukket den blå-røde Barcelona-trøje over hovedet. Men i landsholdslejren i Helsingør, hvor forberedelserne til VM i Rusland banker derudaf, er man ikke overrasket over interessen fra Messi & co. Og man er heller ikke i tvivl om, at Eriksen har niveauet til storklubben.

»Han har absolut niveauet til det,« fortæller Viktor Fischer, der kender Christian Eriksen særdeles godt fra deres fælles tid i Ajax Amsterdam.

»Men jeg tror faktisk ikke, at det er et spørgsmål om, hvorvidt han har niveauet til det. Han ville bare lige skulle vænne sig til at skulle spille for dem, og så var han dér. Gode spillere som Christian tilvænner sig den slags. Så jeg er ikke i tvivl om, at han ville klare sig.«

Viktor Fischer understreger, at Eriksen tidligere har vist, at han hurtigt kan tilpasse sig nye holdkammerater, nye spilfilosofier og nye ligaer.

»Da han tog til Tottenham, var der mange, der spurgte, om han kunne spille engelsk fodbold. Men det vænnede han sig ret hurtigt til, og selvfølgelig ville han også kunne tilvænne sig at spille i Barcelona,« pointerer FC København-stjernen.

Danmarks landstræner, Åge Hareide, havde onsdag formiddag endnu ikke hørt om FC Barcelonas Plan B-planer med Eriksen.

»Nå! Hvem er deres plan A? Griezmann...nååå. Hmm...det er da to vidt forskellige spillere,« lød landstrænerens umiddelbare reaktion.

Men hvordan ser du Eriksens niveau i forhold til at skulle spille i så stor en klub som FC Barcelona?

»Han har så absolut niveauet. Jeg kommenterer helst ikke på spillernes klubfremtid. Han har det fint i Tottenham, og det må jeg forholde mig til i øjeblikket. Jeg kan ikke sige det ene eller andet, for det vil gå ud over Pochettino (Tottenhams manager, Mauricio Pochettino, red.) eller FC Barcelona. Men Christian har niveauet til Barcelona, og jeg forstår godt, at de er interesseret,« forsikrede Danmarks norske landstræner.

Hvad er det, der gør Eriksen så attraktiv, at en klub som Barcelona angiveligt har udset ham som arvtager for klubikonet Andrés Iniesta, der forleden skiftede til japanske Vissel Kobe? Ifølge Viktor Fischer handler det om mere end blot Eriksens åbenlyse fodboldtalent.

»Hans styrker ligger især i et stærkt sind og en god ro. Han lader sig ikke gå særligt meget på af bump på vejen, og sådanne kvaliteter skaber en god fodboldspiller. Christian har haft det fornødne held og har haft en træner, der kan lide ham - og han har så betalt tilbage til den træner med sit fantastiske spil, og Christian har jo også en stor andel i, at Harry Kane og alle andre laver så mange mål i Tottenham.«

»Han har bare et rigtig godt mindset i forhold til det at spille fodbold. Altså de spillemæssige kvaliteter har han selvfølgelig, men han er også bare så kølig. Og det er vigtigt, hvis man skal blive en god fodboldspiller,« fortæller Viktor Fischer.

Ifølge Sport vil FC Barcelona lægge 100 millioner euro på bordet for Eriksen - altså lige godt 750 millioner kroner!