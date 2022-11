Lyt til artiklen

Efter nogle hektiske uger i Qatar med 'armbinds-gate', skør FIFA-præsident og lunkne danske resultater fik landsholdsspillerne mandag lov at holde en fridag.

Og det benyttede en del af spillerne til at give slip på deres indre 'center-rotte', fortalte Jesper 'Jobbe' Lindstrøm på tirsdagens 'Matchday-1'-pressemøde.

»Nogle tog i storcenter – bare for at komme lidt ud og se noget andet end hotellet,« lød det fra Frankfurt-stjernen, der dog ikke afslørede, om landsholdsspillerne også fik luftet Visa-kortet til en omgang power shopping.

Selvom landsholdet havde fået fri, kunne de ikke holde sig fra at motionere.

»Jeg tror, at alle alligevel på en eller anden måde trænede – i fitnesscenter eller ude på banen.«

»Jeg tror, det var meget individuelt, hvad man lige følte for. Nogle gange er det vigtigt at tænke på nogle andre ting end fodbold, for så kommer man mere sulten tilbage,« lød det fra Lindstrøm, der satser på, at fridagen kan materialisere sig til en dansk sejr i onsdagens skæbnekamp mod Australien.

»Alle er klar til at give den fuld gas til træning i dag – og så ser vi frem til kampen i morgen.«

Danmark møder Australien onsdag klokken 16.00 dansk tid. Danmark skal vinde.