I seng midt om natten.

Det var den benhårde realitet for det danske håndboldlandshold, efter Mikkel Hansen og co. fredag havde spillet sig i den historiske VM-finale.

For efter de danske stjerner havde besejret Spanien i Gdansk, stod de nemlig over for det, der udviklede sig til lidt af et rejsekaos de efterfølgende timer.

Landsholdsspillerne fløj ellers fra den polske by sent om aftenen som planlagt, men da de landede i Stockholm efter midnat, begyndte en lang, lang ventetid.

Rasmus Lauge og holdkammeraterne måtte vente længe på bagagen i den svenske lufthavn Arlanda.

Der var nemlig problemer med det ene bagagebånd i den svenske lufthavn Arlanda, og så var der pludselig lang udsigt til hotelsengen for de danske VM-finalister.

»Vi kan ikke ændre en skid på det nu, men selvfølgelig er det frustrerende, at der var så meget ventetid for ingenting,« siger Rasmus Lauge til B.T. dagen derpå og fortsætter:

»Men så måtte vi nyde hinandens selskab rundtomkring på nogle bænke i Arlanda. Vi kom sent i seng, men så kunne vi også sove lidt længere i dag (lørdag, red.).«

På trods af nattens kaos forsøger den 31-årige playmaker ikke at lade det påvirke forberedelsen til søndagens finalebrag mod mægtige Frankrig.

»Vi prøver ikke at have fokus på det, for det kan man bruge mange timer på at snakke om. Vi skal have fokus på det, vi selv kan have styr på, og så er det, som det nu er,« fortæller han.

Samme svar kommer fra den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, som ligeledes nægter at lade det store rejsekaos ødelægge glæden ved den tredje VM-finale i træk.

»Alternativet var jo værre. Selvfølgelig er vi kommet sent i seng, men vi spiller først klokken 21, så det hele skal nok gå,« forklarer han.

Danmark møder søndag aften Frankrig i VM-finalen i Stockholm.

Du kan følge braget på bt.dk fra klokken 21.