Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Den 22-årige islandske VM-keeper Viktor Hallgrimsson har et helt særligt ritual på kampdage.

Nantes-keeperen sætter fire YouTube-videoer på med den danske landsholdsanfører, Niklas Landin.

»Jeg lytter altid til den samme playliste og ser de samme fire YouTube-videoer. Videoer med tricks fra Niklas Landin. Jeg har gjort det, siden jeg startede med at spille håndbold på fuld tid, og er blevet ved med det,« siger han til islandske Frettabladid.

Og det glæder Landin, der dog pludselig føler sig gammel i en alder af 34 år.

Hallgrimsson har Landin på sin hitliste på YouTube. Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Hallgrimsson har Landin på sin hitliste på YouTube. Foto: BERNADETT SZABO

»Jeg er faktisk utrolig stolt over, at jeg via mit målmandsspil har formået at præge den yngre generation af håndboldkeepere til, at de vil bruge mig som mental forberedelse. At jeg har været med til at give noget videre til målmandsspillet. Det gør mig stolt, men det betyder jo så også, at jeg er ved at være lidt gammel,« siger Landin med et stort grin til B.T.

Da han selv var ung keeper, havde han også sine forbilleder.

»Da jeg startede, var YouTube jo ikke super stort, men jeg har kigget på Kasper Hvidt, Thomas Svensson, Arpad Sterbik og Thierry Omeyer som de største keepere, som jeg kan huske, da jeg var ung,« siger han.

Landin har kun store roser tilovers for islændingen, der bliver inspireret af ham selv.

»Han er en fantastisk keeper. Han har faktisk hele pakken. Han er stor, han er bevægelig, han er fleksibel og fylder bare godt. Og han er også fremtidens mand i toppen af målmandsverdenen,« lyder det fra den danske stjerne.

Danmark og Island kan potentielt møde hinanden i de afgørende kampe, da deres veje krydses, hvis begge formår at gå videre fra mellemrunden.