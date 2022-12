Lyt til artiklen

En opsigtsvækkende historie, der involverer den regerende Al Thani-familie i Qatar, har set dagens lys.

Den engelske avis The Sunday Times har nemlig skaffet sig adgang til lækkede dokumenter, der viser, at en transkønnet prinsesse fra Al Thani-familien er flygtet ud af Qatar.

Det skete i 2015, hvor prinsessen flygtede fra sin familie under en shopping-ferie i London. Ifølge The Sunday Times gik hun i skjul med sin kæreste, og de fik siden asyl i England.

Årsagen til den spektakulære flugt findes ifølge The Sunday Times i, at prinsessen frygtede for sit liv ved at være transkønnet i Qatar.

Emiren i Qatar, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, i omfavnelse med den franske præsident Emmanuel Macron, der er i Qatar for at se det franske landshold ved VM. Foto: AMIRI DIWAN Vis mere Emiren i Qatar, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, i omfavnelse med den franske præsident Emmanuel Macron, der er i Qatar for at se det franske landshold ved VM. Foto: AMIRI DIWAN

Det fortalte prinsessen angiveligt til det britiske indenrigsministerium i forbindelse med sin asylansøgning.

»Jeg er født kvinde, men var en mand indvendig. Det kan straffes med retsforfølgelse og døden at være homoseksuel i Qatar,« lød det ifølge The Sunday Times.

Prinsessen skulle blandt andet også have sagt, at det at vokse op som transkønnet i Qatar 'er noget af det sværeste, jeg har gjort'.

Ifølge The Sunday Times tog prinsessen et mandligt navn i 2015, og her fortalte prinsessen også, at det var planen at gennemgå en kønsskifteoperation og i sidste ende gifte sig med kæresten.

Historien om prinsessens opsigtsvækkende flugt fra Qatar kommer under VM i Qatar, hvor landets strenge regler omkring homoseksualitet flere gange har vakt opsigt.

Blandt andet fordi sikkerhedsvagter har slået hårdt ned på personer, der har været iført regnbuefarver, og fordi det skabte stor polemik, at FIFA truede en lang række lande – herunder Danmark – hvis de valgte at iføre sig det symbolske One Love-armbind.

Human Rights Watch har også tidligere beskrevet de problemer, som homoseksuelle har i Qatar.

I en rapport fortalte menneskerettighedsorganisationen, at en række LGBTQ-personer er blevet anholdt og mishandlet i politiets varetægt i Qatar i en periode mellem 2019 og 2022 – seneste tilfælde i september.

VM-slutrunden i ørkenstaten er ovre på søndag, når Frankrig og Argentina mødes i finalen.