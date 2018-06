Søndag bliver dagen, hvor William Kvist vender tilbage til VM i fodbold.

Han er fløjet mod Moskva for at slutte sig til det danske landshold, der tirsdag møder Frankrig i den sidste kamp i gruppe C.

Danmarks Radio fangede midtbanespilleren, der blev skadet i Danmarks første VM-kamp, i lufthavnen, inden han fløj fra København til den russiske hovedstad.

33-årige William Kvist gør det klart, at han ikke tager tilbage til Rusland for at lege turist.

William Kvist måtte udgå efter 35 minutter med en skade i VM-kampen mellem Danmark og Peru. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tager afsted for at bidrage, ellers kunne det være ligegyldigt, jeg har set Moskva før. Jeg skal ind i truppen igen, stille og roligt. Men jeg er klar til at bidrage, derfor tager jeg derover,« siger han til DR.

Danmarks landstræner, Åge Hareide, fortalte tidligere søndag i landsholdets træningslejr i Rusland, at William Kvist selv må bestemme, hvor hårdt han vil gå til den under træning.

Adspurgt om, hvorvidt FC København-spilleren kan nå at blive klar til en eventuel ottendedelsfinale, svarede Åge Hareide.

»Det ved vi ikke endnu. Vi må først se på hans tilstand.«

William Kvist bliver skadet under kampen mellem Danmark-Peru på Mordovia Arena i Saransk , lørdag dag den 16 juni 2018 Foto: Liselotte Sabroe

William Kvist er tilfreds med den måde, hans krop har reageret på, siden han fik ribbensbrud og punkterede en lunge i 1-0-sejren over Peru 16. juni i Saransk.

Efter at have overnattet på hospitalet rejste han hjem til Danmark.

Han er tilfreds med sin genoptræning, selv om han stadig har lidt smerter og skal spille med beskyttelse på de udsatte steder af kroppen.

»Lungen var en meget lille ting, egentlig har den helet rigtig fint. Ribbenene, jo, sådan er det. Men det er lige som, hvis man har brækket en finger, nogle gange gør det lidt ondt. Men jeg har trænet rigtig hårdt de seneste mange dage, to timer om dagen. Jeg kan næsten lave det hele og kan endda tæmme bolden med brystet. Så jeg er glad og tilfreds, og jeg har god beskyttelse på,« siger William Kvist til DR.

