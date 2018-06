»Et kys på kinden. En voldsom hånd om halsen. En tunge over kinden. På vej mod munden.«

Sådan lyder beskrivelserne om en kvindelig reporter, der blev antastet af fodboldfans, da hun inden Sveriges VM-kamp mod Sydkorea tidligere på ugen rapporterede direkte fra den svenske fanmarch i Rusland.

Der er tale om reporteren Malin Wahlberg fra den svenske avis Aftonbladet, der har beskrevet hændelsen og lagt en video op af episoden på deres hjemmeside.

Avisen skriver, at Malin Wahlberg var rystet over episoden, da hun vendte tilbage til pressecentret, hvor hendes kolleger tog imod hende.

»Fy for fanden. Det går ikke at gøre sådan noget der,« skulle hun havde sagt ifølge Aftonbladet.

Videoen er kommet frem i kølvandet på en lignende episode onsdag, hvor en anden kvindelig reporter blev kysset på kinden og taget på brystet i forbindelse med fodbold-VM i Rusland.

Det skete også, mens reporteren var i gang med at rapportere om fodboldbegivenhederne, da en mand pludselig afbrød tv-udsendelsen og antastede hende.

»Vi fortjener ikke denne behandling. Vi er lige så værdifulde og professionelle,« har den colubianske reporter Gonzalez Theran sagt efter episoden ifølge BBC og tilføjet:

»For mig er det en isoleret hændelse. Der er altid fans, der komplimenterer dig og opfører sig respektfuldt. Det her var over stregen.«

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es — DW Sports (@dw_sports) June 20, 2018

Manden, som antastede Gonzalez Theran, har siden undskyldt episoden overfor hende over en Skype-samtale. Han har forklaret, at han gjorde det på grund af et væddemål med en af sine venner.

Desuden påstår manden, at han i virkeligheden ville lægge hånden på hendes skulder, men ved en fejl kom til at røre hende på brystet.

»Jeg nægter at være et offer. Jeg vil bare fortsætte med mit job og rapportere om fodbold. (...) Jeg vil bare lukke dette kapitel, og jeg ønsker dig det bedste,« har den columbianske reporter sagt som svar til manden ifølge The Daily Mail.