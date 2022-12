Lyt til artiklen

Er det slut nu?

Cristiano Ronaldo har taget bladet fra munden, men det er ikke helt klart, hvor han står i forhold til sin landsholdskarriere efter Portugals exit mod Marokko.

Han skriver på Instagram, at 'drømmen om VM-titlen sluttede i går', og nu er det så til åben fortolkning, om det betyder, at det var den portugisiske stjernes sidste VM, sidste landskamp eller noget helt tredje.

Trods den mindre rolle på holdet fortæller han desuden, at der aldrig var tvivl om hans engagement ved slutrunden.

'Jeg vil bare have, at I alle skal vide, at meget er blevet sagt, meget er blevet skrevet, meget er der blevet spekuleret i, men min dedikation til Portugal har ikke ændret sig et øjeblik.'

'Jeg var altid én, der kæmpede for det fælles mål, og jeg ville aldrig vende ryggen til mine kolleger og mit land.'

VM-drømmen gjorde ondt at lade gå.

'At vinde et VM for Portugal var den største og mest ambitiøse drøm i min karriere. Heldigvis vandt jeg mange internationale titler, bl.a. for Portugal, men at sætte vores navn på VM-pokalen var min største drøm.'

Portugals banemænd fra Marokko møder Frankrig i VM-semifnalen på onsdag.