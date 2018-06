Kåret som Årets danske fodboldspiller af DBU og årets dansker af Berlingske. Nadia Nadim har de senere år vundet de danske hjerter både i og uden for grønsværen.

Men den 30-årige fodboldstjerne har i den seneste tid også været i modvind. Først med kritikken af spillerforeningens direktør, Mads Øland. Og nu med sin rolle som fodboldekspert på DR under sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Det kan undre, at DR har undladt at slibe juvelen rettidigt Dan Hammer

Kritikken er senest kommet fra Dan Hammer, tidligere administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment, som løbende anmelder den danske tv-dækning af VM på B.T.

»Hvor det pr. definition gav DR en indledende fordel, at man i modsætning til TV2 har kvindelige eksperter i studiet, anes nu en risiko for en boomerang-effekt for både DR og dansk ligestilling. Nadia Nadim er indiskutabelt et af tidens hotteste sportsnavne, men lige så spektakulære hendes finter på banen kan være, lige så ordinære har de retoriske desværre fremstået på den brændende platform i studiet. Det bliver bedre med de kommende ugers on-the-job-træning, men det kan undre, at DR har undladt at slibe juvelen rettidigt,« skriver Dan Hammer.

Nadia Nadim en fantastisk historie uden tvivl.



Men hendes formuleringer som ekspert lader meget tilbage! Fejlcast — Brian Johansen (@brianbomber86) June 22, 2018 Hvad laver Nadia Nadim i studiet som ekspert? Hun bidrager med intet analyse eller andet. Hun gentager andre, eller lige det mest oplagte. Det kunne lige så godt være mig der sad der. Francis er til gengæld IMO topklasse. #vmdk #vmdr #Den #VM2018 #WC2018 #DR1 — Niklas Sembach (@NiklasSembach) June 22, 2018

Kaster man et blik på det sociale medie Twitter, fortsætter kritikken af Nadia Nadim. Flere er knap så imponerede over hendes evner som fodboldekspert, omend der også er andre, der synes, at hun gør det godt.

Det er for tidligt at kritisere hende for at være på tv i en ny rolle i et par dage Michael Kallbäck, agent

Nadia Nadims agent, Michael Kallbäck, byder kritikken velkommen og kalder det 'sundt'. Han mener dog, at folket skal have in mente, at det er første gang, hun prøver at være fodboldekspert på TV.

Det er altså skønt at se, at kvindernes viden om fodbold bliver taget seriøst ved denne slutrunde. @muminovic88, @PernilleMHarder og @nadia_nadim har alle roller og bidrager med både indsigt og viden. — Hans Skovgaard (@Hansalyse) June 23, 2018 En fornøjelse at have @nadia_nadim med i @DRSporten's VM-studie. Det er ikke kun på banen for #Kvindelandsholdet, hun leverer. Hendes fodboldforståelse er ikke til at tage fejl af Og ja, så er @FrancisKSDickoh skarp, velforberedt og velformuleret som altid! #vmdk #NGAISL — Alexander Paaske (@AlexanderPaaske) June 22, 2018

»Der vil altid være kritik af Nadia, uanset hvad hun gør. Hun bliver kritiseret af folk, selvom hun scorer hattrick. Men det motiverer hende. Hun vil bare gøre det bedre og modbevise dem. Man er dum, hvis man forventer, at en, som aldrig har prøvet det før, vil være på samme niveau med andre, der har arbejdet i dét felt i for eksempel 15 år. Man skal starte et sted,« siger Michael Kallbäck til B.T. og fortsætter:

»Jeg ser ikke rigtig et problem. Havde hun gjort det fem i år træk eller tre VM-slutrunder i træk, og folk stadig kritiserede hende, så vil jeg måske tænke, at hun nok ikke var så god til det og måske skulle lave noget andet. Men det er for tidligt at kritisere hende efter et par dage.«

Berlingske kårede Nadia Nadim til Årets Dansker 2017. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Berlingske kårede Nadia Nadim til Årets Dansker 2017. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Jeg er glad for, at der er nogen, der har en mening om vores programmer. Anders Kern Bojesen, DR's underdirektør

DR's underdirektør, Anders Kern Boje, kan heller ikke genkende kritikken og er rigtig godt tilfreds med Nadia Nadim som ekspert. Han begrunder valget med, at hun er en aktiv fodboldspiller, der har indsigt i spillet og ved, hvad der foregår oppe i hovedet på spillerne - særligt på angriberne.

»Jeg vil ikke kommentere på, hvad folk synes rundt omkring. Jeg er glad for, at der er nogen, der har en mening om vores programmer. Det skal stå dem frit for. Vi sætter pris på, at folk mener noget om os og om fodbolden,« siger Anders Kern Boje til B.T.