Har du hørt om den store mangel på hoteller under VM i Qatar?

Det rammer ikke kun fans, der ønsker at følge deres hold til den kontroversielle VM-slutrunde, men også de feterede spillerkoner og kærester, der ønsker at være tæt på deres berømte partnere under opholdet i ørkenstaten.

I Tyskland har det ledt til et krisemøde mellem forbundet og spillernes bedre halvdele, fortæller Bild.

Der er næsten ingen hoteller til rådighed. Og hvis der er, er de sindssygt dyre, skriver de.

Marc-André ter Stegen og hans kone, Daniela Jehle, følges ad, men det kan blive svært i Qatar. Foto: Luca Bruno Vis mere Marc-André ter Stegen og hans kone, Daniela Jehle, følges ad, men det kan blive svært i Qatar. Foto: Luca Bruno

Det tyske fodboldforbund vil ikke have dem til at tage ophold samme sted som holdet, da det kan distrahere for meget, men samtidig vil landstræner Hansi Flick gerne skabe en 'feel good'-stemning om holdet.

»Generelt ville mange venner og familie tage med os, men det er meget, meget svært, hvad angår hoteller – efter hvad jeg har bemærket. Jeg håber, at DFB kan gøre noget der. Som privatperson er det ikke så nemt at få hoteller,« har Joshua Kimmich udtalt.

Tidligere tog rejsebureauet Euro Lloyd sig af organiseringen og bookingen, men nu står forbundet selv for det, og de er meget usikre på, om de vil lægge sig fast på en booking gennem hele turneringen, for landsholdet kan jo rende ind i et tidligt exit, og så står de med håret i postkassen og skal betale alligevel, skriver Bild.

Englænderne ser anderledes på denne sag, skriver Daily Mail.

For her har den berømte WAG-flok (Wives and Girlfriends, red.) booket sig ind på Banana Island, hvor vandvillaer på den kunstige ø ud for Doha går for over 50.000 pr. nat.

Det er de dyreste boliger på øen, der ligger omkring 25 minutters sejlads fra storbyen.

Premier League-stjernernes partnere skal vælte sig i luksus, mens spillerne vil forsøge at nå samme højder som ved EM sidste år, hvor det blev til en finaleplads.