VAR, VAR og...VAR.

Det er det helt store samtalemne efter Danmarks 1-1 kamp mod Australien, hvor Video Assistant Referee igen var imod Christian Eriksen og co.

Efter opgøret var det også en utilfreds Simon Kjær, der gav sin holdning til VAR, der nu har har hjulpet dommerne til at dømme fem af de i alt 11 straffespark, der har været under VM indtil nu.

»Jeg har ikke set, at der er straffe, men sådan som mit syn på fodbold er, så hvis du går op i en duel, og det er uforsætligt, at bolden rammer, så er det naturligt, at armene er i den position, når du går ind i en duel. Så jeg synes, at det er hårdt, fordi der er et klart frispark 15 sekunder inden til Yussuf. De får så et hjørne, og så scorer de på det,« fortæller anføreren til TV 2.

Andreas Cornelius blev revet i trøjen inde i feltet i anden halvleg, og her så Simon Kjær gerne, at den bliver kigget igennem ved VAR, som han ikke ligefrem er helt tilfreds med.

»Så har vi andre situationer i anden halvleg, hvor der også sagtens kan dømmes straffe. TIl Cornelius for eksempel. Det bliver ikke set igennem, men kræver det så, at man bliver liggende og skaber sig på jorden for, at den VAR skal komme i spil, eller hvordan fungerer det? Jeg er selvfølgelig irriteret over det lige nu, og jeg har også selv stået og sagt før, at det er fint, og at det forhåbentlig kommer til at gå begge veje. Det er en del af det, og det må vi acceptere,« siger Simon Kjær.

Danmarks landstræner Åge Hareide var heller ikke helt tilfreds, og han mener også, at Andreas Cornelius skulle have haft straffespark.

Også Christian Eriksen har luftet sin frustration for VAR-systemet efter opgøret.

Danmark har nu fire point efter to kampe, inden de i sidste spillerunde i gruppespillet møder mægtige Frankrig.