Det er snart tid til VM i Qatar, og det er tydeligvis også tid til, at medrejsende vestlige fans får en kraftig opfordring.

Under hashtagget 'Reflect_Your_Respect' opfordrer qatarerne nemlig til, at vestlige turister respekterer de gældende regler i ørkenstaten.

Det er regler, som blandt andet forbyder at kysse eller holde i hånden i offentligheden, og som kvinde må du ikke have bare skuldre eller bære shorts, der er over knæene.

»Det er meget ilde set her i Mellemøsten generelt,« siger Søren Førby, der er freelancejournalist i Mellemøsten, mens han uddyber endnu en regel fra VM-værten.

Sådan ser den plakat, der netop nu florerer rundt på sociale medier, ud. Foto: Twitter Vis mere Sådan ser den plakat, der netop nu florerer rundt på sociale medier, ud. Foto: Twitter

»Så er der den nok mest kontroversielle, som er, at homoseksualitet er ulovligt i Qatar, og det er det også under VM. Qatarer gør opmærksom på at sige: 'De her regler er gældende. Venligst respekter dem for at vise respekt for os, der bor her. I kommer til vores land'.«

Søren Førby fortæller, at der ikke er nogen myndigheder i Qatar, som har meldt noget ud om plakaten, og dermed kan det ikke konkluderes, at den kommer fra officiel hold.

Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, har heller meldt noget ud om plakaten. Tværtimod.

»FIFA har været ude at sige, at selvom det her VM bliver holdt i Qatar, så er det for alle, altså også folk med homoseksuelle præferencer,« siger Søren Førby.

For qatarerne er reglerne dog ikke mærkværdige. Tværtimod er de helt normale, fortæller Helle Malmvig, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i international politik i Mellemøsten.

»De (qatarerne, red.) er bange for, i hvilken grad udlandet vil overholde reglerne, og det kaos, det vil medfølge, hvis de ikke bliver overholdt. Ikke mindst i Danmark har der været utrolig mange historier om, at det vil blive et frygteligt kedeligt VM, fordi vi ikke må drikke os fulde eller sove sammen med vores kærester,« siger Helle Malmvig og fortsætter:

»Det er en måde at vende historien og sige, at det handler om at udvise respekt for det land, man kommer til.«