De bor i den franske hovedstad – men holder troligt med de danske drenge.

Der er naturligvis tale om prins Joachim, prinsesse Marie samt deres to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, som har delt private billeder fra deres hjem i Paris, mens de ser fodboldbraget mellem Danmark og Frankrig.

Det fremgår af et opslag, som Kongehuset har delt på Instagram, med teksten:

'Så er vi klar til at heppe på DANMARK', hvilket du kan se herunder:

I opslaget er også delt to billeder, hvor man blandt andet kan se prins Henrik sidde med det danske flag om sig.

Resten af det danske kongehus ser også med hjemme fra sofaen.

Kongehuset har nemlig valgt ikke at rejse til Qatar for at repræsentere Danmark.

