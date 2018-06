Når det danske landshold om ganske få dage spiller sin første kamp ved VM i Rusland, er der uden ting tvivl, som spillerne må takke nej til i privatlivet.

Mens Christian Eriksen helt forståeligt tog en landsholdspause for at være hos sin kæreste og nyfødte søn, må angriber Nicolai Jørgensen erkende, at han går glip af en stor begivenhed i privatlivet, fordi han skal tørne ud for landsholdet.

Det forklarer Jørgensens kone, Theresa Kofoed Jørgensen, på sin blog.

Fakta Danmarks VM-program Danmark-Peru, 16. juni i Saransk

16. juni i Saransk Danmark-Australien, 21. juni Samara

21. juni Samara Danmark-Frankrig, 26. juni Moskva

Her sætter hun ord på nogle af de udfordringer, der er ved at være kæreste til en professionel fodboldspiller, hvor karrieren oftest vægtes højere end meget andet.

'Jeg kan ikke tælle, hvor man gange, jeg har været til festlige begiveheder alene uden Nico. Han var der ikke, da jeg blev bachelor. Det er noget, jeg har lært, men jeg savner Nico, når han burde være der. Og for ham er det nogle gange endnu værre. Lad mig give jer et eksempel: Han kan ikke være med til sin søsters bryllup denne sommer, fordi han er i Rusland og spille for Danmark,' skriver Theresa Kofoed Jørgensen på sin blog.

Toughest thing this summer is being so much away from you. Breaks my heart knowing we have at least 5 more weeks like this Et opslag delt af Theresa Kofoed Jørgensen (@theresakofoed) den 3. Jun, 2018 kl. 8.49 PDT

Parret blev gift i 2017 og bor sammen i Holland, hvor Jørgensen til dagligt spiller for Feyenoord.

Parret er et af tre par, der snart er aktuelle i TV2 Zulus dokumentarprogram 'Kæreste med landsholdet', hvor man følger tre landsholdsspillere og deres kærester med de udfordringer, det måtte have med sig. Foruden Theresa Kofoed og Nicolai Jørgensen deltager også Yussuf Poulsen med kæresten Maria samt anfører Simon Kjær med sin svenske kæreste, Elina.