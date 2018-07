Ivan Perisic går formentlig og holder vejret disse dage.

For når Kroatien søndag skal spille VM-finale mod Frankrig, er det ikke sikkert, han kan være med, skriver Daily Mail. Offensivspilleren, der særligt i anden halvleg af semifinalen havde en stor rolle i Kroatiens sejr, blev torsdag kørt til et hospital i Moskva.

Her blev han undersøgt for en skade i venstre lår, som han formentlig pådrog sig under semifinalen.

Ivan Perisic scorede Kroatiens udlignende mål mod England. Foto: DARREN STAPLES Vis mere Ivan Perisic scorede Kroatiens udlignende mål mod England. Foto: DARREN STAPLES

Efter kampen mod England blev Perisic behandlet med isposer af Kroatiens lægestab, men efterfølgende blev det altså vurderet, at han skulle undersøges nærmere.

Kroatien har sammenlagt spillet, hvad der svarer til en ekstra kamp, da kampene mod Danmark, Rusland og England alle gik i forlænget spilletid - de to førstnævnte gik sågar i straffesparkskonkurrence, og efter semifinalesejren over England, sagde Kroatiens træner Zlatko Dalic, at det var 'for tidligt' at snakke om spillernes fysiske tilstand.

»Gutterne fejrede, at vi er i finalen, og i dag har vi hviledag. Jeg er ikke klar til at tale om spillernes tilstand,« sagde Zlatko Dalic torsdag, hvor han også roste sine spillere for deres fight.

Kroatiens træner Zlatko Dalic (th.) mente torsdag, at det var for tidligt at sige noget om spillernes tilstand. Foto: YURI CORTEZ Vis mere Kroatiens træner Zlatko Dalic (th.) mente torsdag, at det var for tidligt at sige noget om spillernes tilstand. Foto: YURI CORTEZ

For med så meget forlænget spilletid, kunne man fristes til at tro, at flere af spillerne snart ikke har mere at give af.

Men sådan forholder det sig umiddelbart ikke.

»Inden kampen mod England havde vi problemer nok, men ingen brokkede sig. Der var ingen - uanset hvor hårdt det var - der havde lyst til at forlade banen. Jeg er stolt af at være træner for dem,« sagde Zlatko Dalic torsdag med få dage til den store finale.

Frankrig og Kroatien har mødt hinanden før. De to mandskaber tørnede nemlig sammen i semifinalen ved VM i 1998.