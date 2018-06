Mexico er sidste svendeprøve for Åge Hareides tropper, inden det for alvor går løs ved dette års VM-slutrunde.

Og det er en modstander, som landstræneren vurderer som værende god som opvarmning til det, landsholdet bliver kastet ud i om en uges tid. Det skyldes, at kampen kan bruges til at se, hvad der venter i den første kamp i puljen.

»Vi møder et hold, der på mange måder er lig med Peru i stil. Systemmæssigt har de skiftet meget, men det er stilen, der er vigtig for os,« siger Åge Hareide på et pressemøde fredag aften.

Landstræneren beskriver Mexico som et hold, der har en positiv måde at spille fodbold på. Og så er det et hold, der består af mange gode angribere. Noget, der gør det til en god test, inden modstanderne blandt andre hedder Griezmann og Giroud.

»Der er dygtige og teknisk gode spillere (hos Mexico, red.). Vi håber, vi får testet alt, vi kan i forhold til offensiv kraft, og at vi kan fortsætte med at spille solidt defensivt, som vi også har gjort de sidste kampe,« siger Åge Hareide, der også kalder det en kamp, som kan være med til at bygge på Danmarks selvtillid.

For landsholdet er ubesejret de sidste 14 kampe, og den gode stime skal meget gerne fortsætte mod Mexico, når de gæster Brøndby Stadion lørdag aften.

At det er en optimal modstander, er en holdning, som Andreas Christensen deler. Forsvarsspilleren har også en klar forventning i forhold til, hvad det bliver for en type kamp mod mexicanerne.

»Det er, som Åge siger. De er lidt ligesom Peru, som vi skal spille mod til VM. Det er en god test for at se, hvad det er, vi skal stå overfor. Vi forventer et højt pres og tror, det er en god test til at se, hvad vi kan se frem til ved VM,« siger Chelsea-stopperen.