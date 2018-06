Traditionen for flere ugers folkefest i København i forbindelse med en fodboldslutrunde er død.

For selv om små kommuner som Kalundborg og Fredericia sammen med lokale kræfter har stablet et storskærmsarrangement på benene, hvor tusinder kan se alle 64 kampe, har Københavns Kommune slet ikke overvejet at gøre det samme i hovedstaden, oplyser Kultur- og Fritidsforvaltningen til BT.

En af de københavnere, der er skuffet over, at kommunen ikke har tænkt på at glæde indbyggerne i hovedstaden med en storskærm, er 43-årige Maria Dong-Kruse. Hun har nu besluttet sig for at slæbe sit lille 40-tommers tv med ned på 'Bryggen’ for at skabe sin egen fest.

Jeg troede, hånden på hjertet, at der ville være nogen, der satte det her op. Og Danmark er endda med? Det burde da netop være nu, at der var folkefest i København Maria Dong-Kruse

Der bliver ingen folkefest i København under VM, som det var tilfældet i 2014. Foto: Betina Garcia Vis mere Der bliver ingen folkefest i København under VM, som det var tilfældet i 2014. Foto: Betina Garcia

»Jeg er så skuffet. Til at starte med, at går man og håber på, at Danmark kommer til VM, og når det så sker, begynder man allerede at se frem til den her folkefest på Bryggen,« siger hun.

Fakta Storskærme ved tidligere slutrunder Ved VM i 2010 og EM i 2012 havde TV2 opstillet storskærm på Kvæsthusmolen. Ved VM i 2014 og EM i 2016 havde DR en storskærm stillet op på Islands Brygge.

Folketingsmedlem og kulturordfører for SF Jacob Mark mener også, at landets folkerigeste kommune burde have prioriteret en storskærm.

»Jeg har været på Bryggen flere gange, og der sidder folk jo fra hele verden. Også folk, der vil se andre kampe end Danmarks, så jeg synes, det ville være en god idé at have sat penge af til det her,« siger han.

Jacob Mark (SF) så gerne, at Københavns Kommune havde prioriteret at lave et storskærmsarrangement for byens borgere. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Jacob Mark (SF) så gerne, at Københavns Kommune havde prioriteret at lave et storskærmsarrangement for byens borgere. Foto: Ida Marie Odgaard

I Fredericia har kommunen sammen med handelsstandsforeningen sørget for, at alle 64 kampe vises på Rådhuspladsen i den østjyske by.

Ifølge Karina Wærnskjold-Thiesen, by- og eventkoordinator i Fredericia Shopping, er det ikke svært at få et sådant arrangement op at stå.

»Det har bare krævet benarbejde. Vi har ikke været ude i god tid, så vi har måttet arbejde stærkt. Men jeg vil slet ikke betragte det som et uoverskueligt projekt,« siger hun og fortæller, hvorfor man i Fredericia har valgt at lave offentlig visning af alle kampe.

»I en hel måned kan vi skabe liv og glæde i centrum, og det handler rigtig meget for os om at skabe en folkefest og give byens indbyggere et sted at være sammen. Og så er det en god måde at brande byen på,« siger hun.

Synes du, at Københavns Kommune burde have sørget for at vise alle VM-kampene på storskærm?

Da BT spørger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld, hvorfor Københavns Kommune ikke har lavet et storskærmsarrangement, henviser han i et mailsvar til blandt andet Tivoli, der viser udvalgte kampe, når der er betalt entre, samt Hafnia-Hallen i Valby, der viser alle kampe for de omkring 1.200 personer, der er plads til.

Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune Niko Grünfeld henviser indbyggerne i København til blandt andet at se VM-kampene i Tivoli eller Hafnia-Hallen. Arkivfoto Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune Niko Grünfeld henviser indbyggerne i København til blandt andet at se VM-kampene i Tivoli eller Hafnia-Hallen. Arkivfoto Foto: Sofie Mathiassen

'Der har været tradition for, at tv-stationerne selv, eksempelvis i forbindelse med (semi)finalekampe med dansk deltagelse på Rådhuspladsen eller transmissionerne på Islands Brygge, viser kampene. Derudover er der en række private og lokale initiativer, hvor der vises kampe på storskærme og afholdes fodboldturneringer. For eksempel er der et stort arrangement på Nørrebro lørdag, hvor københavnske fodboldforeninger og lokale kræfter både viser kampen på storskærm og afholder turnering for både drenge og piger. Og i Hafnia-Hallen kan man se alle kampe, skriver han.’

Den melding giver Maria Dong-Kruse ikke meget for.

»Jeg troede, hånden på hjertet, at der ville være nogen, der satte det her op. Og Danmark er endda med? Det burde da netop være nu, at der var folkefest i København.«