Hun kunne ikke være i sig selv, og benene syrede.

Sådan beskriver Cecilie Schmeichel, hvordan hun havde det søndag aften, da hendes storebror - Kasper Schmeichel - stod ansigt til ansigt med Luka Modric i slutningen af den forlængede spilletid.

Den danske keeper tog straffesparket fra den kroatiske skytte. En aktion, der var med til at sende Danmark i straffesparkskonkurrence i VM-ottendelsfinalen.

Som bekendt trak danskerne det korteste strå på trods af en pragtpræstation fra netop Kasper Schmeichel, der var skuffet bagefter.

Jeg tror aldrig, man giver slip på skuffelsen. Han er jo sportsmand og vil vinde. Det vil alle sportspersoner. Cecilie Schmeichel i Aftenshowet

Men målmanden kan være stolt af sig selv, mener Cecilie Schmeichel, der sendte en trøstende sms til sin storebror. Det fortalte hun mandag aften i Aftenshowet på DR1.

»Jeg skrev til ham, at han var en helt, og han var Danmarks helt. Og at jeg håbede, at skuffelsen og den tomme fornemmelse vil lette hurtigt, for han skal være så stolt af sig selv. Det skal hele landsholdet, jeg synes, det har været så imponerende og flot, som det er gået dem. Jeg synes bare, han skulle vide, at han var fandeme sej, og at jeg er meget stolt af ham. Jeg synes, han er en fantastisk person, spiller og en fantastisk storebror. Det synes jeg bare, han skulle vide,« fortæller Cecilie Schmeichel, der også var mødt op i lufthavnen mandag eftermiddag for at tage imod sin bror.

Kasper Schmeichel hilste på familien med et stort smil, da landsholdet kom hjem til Danmark mandag eftermiddag. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kasper Schmeichel hilste på familien med et stort smil, da landsholdet kom hjem til Danmark mandag eftermiddag. Foto: Martin Sylvest

Og her var det ifølge hende tydeligt, at Kasper Schmeichel stadig var ærgerlig over udfaldet. Han var dog glad for at se familien, og han gav sig også tid til de fremmødte fans på trods af skuffelsen.

En følelse, Cecilie Schmeichel ikke tror, han kommer sig over lige foreløbigt.

»Jeg tror aldrig, man giver slip på skuffelsen. Han er jo sportsmand og vil vinde. Det vil alle sportspersoner. Jeg tror aldrig, den skuffelse bliver sluppet, men jeg tror godt, han kan se den stolthed, han fortjener at føle. Det håber jeg, han kommer til,« sagde hun i Aftenshowet.